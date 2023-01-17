Eski savcı ve şirket sahibi de aralarında: İranlı muhaliflerin kaçırılması davasında 4 sanığa tahliye

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 11:11

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 11:37

İran istihbaratının Tahran yönetimine muhalif isimleri Türkiye'den kaçırma planlarına yardımcı oldukları iddiasıyla yargılanan,10 tutuklu, 4 tutuksuz sanığın yargılandığı davanın duruşması İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık eski savcı Davut Yılmaz, "Burada boşu boşuna tutukluyum. Beni durup dururken bu suçların içine bulaştırdılar. 2021'de aldığım hatla 2019'da suç işlediğim iddia ediliyor. Olaylarla hiçbir alakam yoktur. Medyada 'Savcı İranlılarla görüşmüş' gibi yalan haberler yazılıyor. Ben kimle görüşmüşüm? Bu dava kumpas davasıdır. Tamamen çamur at izi kalsın mantığıdır. Bana karşı kumpas yapıldı. Bu olaylarla bir alakam yok. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim" dedi. Sanıklardan Erdal Sağlam ise "Ağzımızda diş kalmadı ne casusluğu? Bu zamana kadar durmuşum durmuşum 50 yaşına gelince hadi bir casusluk yapayım mı demişim? Suçsuzum. Bunu sanıklar da tanıklar da mağdurlar da biliyor. Kardeşlerimden başka kimseyi tanımıyorum. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

7 SANIĞIN TUTUKLULUĞUNA DEVAM

Mahkeme heyeti sanıklar Davut Yılmaz, Erdal Sağlam, Hakan Sağlam, İhsan Sağlam, İsmail Sağlam, Muharrem Sağlam ve Morteza Soltan Sanjarı'nın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet sanıklardan Hüdaiverdi Çıtak, Metin Ergün, Mehmet İyigün ve Mustafa Çiçek’in ise tutuklulukta geçirdikleri süre ve delillerin büyük oranda toplanmasını dikkate alarak yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir en yakın polis merkezinde imza atmak şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle tahliyelerine karar verdi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İran'a kaçırıldığı iddia edilen, eski Albay Mashali Firouze, eşi Arezou Saeidvand, oğulları Arıan Aminmavaneh ile kaçırılmaya çalışılan eski İran Deniz Kuvvetleri Subayı Mohammed Rezaei ve ekonomist Shahnam Golshani mağdur olarak yer aldı.

İddianamede, İran'da haklarında yakalama kararı bulunan Askeri İstihbarat Dış Operasyonlar Müdürü Seyed Mehdi Hosseini, İstihbarat Dış Operasyonlar Birimi Sorumlusu Ali Ghahramanıhajıabad ve Shahab Hosseini'nin talimatları doğrultusunda, Morteza Soltan Sanjari isimli casusun Türkiye'ye giriş yaptığı belirtildi. Buna göre Sanjari, İranlı rejim muhaliflerinin kaçırılması için Türkiye'de işbirlikçi ve suç örgütleri bulmakla görevlendirildi. Sanjari, bu amaçla By Sağlam Savunma Şirketi'nin sahibi, örgüt lideri olduğu iddia edilen İhsan Sağlam'la tanıştı. Kendisini işadamı ve diplomat olarak tanıtan Sağlam, 'Mikail- Angel' kod ismini kullanarak çevresinde güven tesis etmeye çalıştı. Kardeşleri, kuzenleri ve sevgilisi Tuba Eren'den oluşan suç örgütünü yönetti.

İddianamede göre savcı Davut Yılmaz, 2019-2022 arasında İranlı rejim muhaliflerinin kaçırılması, istihbaratçılar ve Sağlam'ın ekibiyle işbirliği yaptı. Yılmaz, örgütün önüne çıkan yasal ve bürokratik engellerin kolayca aşılmasını ve ortadan kaldırılmasını sağladı. İddianamede şüphelilerin, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç örgütüne üye olma", "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "Cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılmaları istendi. Davut Yılmaz için 23 yıldan 42 yıla kadar, İhsan Sağlam için de 24 yıldan 52 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Diğer 14 sanık için de değişik oranlarda hapis cezaları talep edildi. Davut Yılmaz, Hakimler Savcılar Kurulu kararıyla meslekten ihraç edilmişti.