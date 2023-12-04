Eski TRT Başkameramanı Orhan Tanakıncı hayatını kaybetti

Yayınlanma: 04.12.2023 - 13:16

Güncelleme: 04.12.2023 - 13:16

1980- 2000 yılları arasında TRT'de başkameraman olarak görev alan İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim görevlisi Orhan Tanakıncı, 70 yaşında hayatını kaybetti.

Tanakıncı'nın bugün (4 Aralık 2023- pazartesi) günü hayatını kaybettiğini üyesi olduğu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti duyurdu.

Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Orhan Tanakıncı’nın ölümünün ardından yayımladığı başsağlığı mesajında,“Uzun yıllar gazetecilik mesleğine başarıyla hizmet veren üyemiz Orhan Tanakıncı’yı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Orhan Tanakıncı’nın cenazesi 5 Aralık 2023 Salı günü öğle namazının ardından Silivri Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Camisi'nden alınarak Silivri Alipaşa Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ORHAN TANAKINCI KİMDİR?

1953 yılında Eskişehir’de doğdu. Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu ve Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Mesleğe 1980 yılında TRT İstanbul Haber Merkezi’nde kameraman olarak başladı. TRT İstanbul Haber Müdürlüğü Kamera Servisi, Haber Stüdyosu ve Kurgu Servisi Yöneticiliği görevlerinde bulundu. Yeditepe Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. İstanbul Kültür Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Radyo-Televizyon Bölümü’nde ders verdi. Uluslararası hakemli dergilerde makaleleri yayımlandı. İngilizce biliyordu. Sürekli Basın Kartı taşıyordu.