Eski TÜGVA’lı müdürden, yandaş sendikaya kılıç hediyesi

Okullardaki şiddet sarmalı ortadayken Denizli Serinhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Avni İbişoğlu’nun, iktidara yakınlığıyla bilinen Eğitim-Bir-Sen’in Denizli Şube Başkanı ve Memur-Sen’in Denizli İl Temsilcisi Feyzullah Öselmiş’e, üstünde isminin yazılı olduğu kılıç hediye etmesi tepkilere yol açtı.

İbişoğlu’nun TÜGVA Denizli İl Temsilcisi ve AKP Denizli İl Başkanı’nı da ziyaret ederek aynı hediyeden verdiği görüldü. İbişoğlu’nun eski TÜGVA Serinhisar İlçe Temsilcisi olduğu da ortaya çıktı.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Eğitim-İş Denizli 2 No’lu Şube Başkanı Gökhan Okulu, “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü makamından sendikamıza bugüne kadar herhangi bir ziyaret talebi olmamıştır. Kaldı ki, özel hediyelerle yapılan bu tür ziyaretlerin Eğitim-İş’e yönelik bir örneğini hiç görmedik; buna karşılık belirli sendikalara yönelik benzer ziyaretlerin ve özel ilginin sergilendiğini görüyoruz. Bu tablo, eğitim yönetiminde eşit mesafe ilkesinin ortadan kalktığını açıkça göstermektedir” dedi.

‘LİYAKAT TASFİYE EDİLMİŞ, YERİNİ SADAKAT ALMIŞTIR’

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay da “Bu tablo maalesef artık bir istisna değil, sistemin ta kendisidir. Türkiye’de kamusal yönetimde liyakat tasfiye edilmiş, yerini sadakat almıştır. Tarafsızlık çökmüş, kamusal sorumluluk anlayışı ortadan kaldırılmıştır. Milli Eğitim’de makamların referansı artık açıktır: yandaş sendika, iktidar partisi il-ilçe örgütleri, tarikat-cemaat uzantılı yapılar. Koltuklar bu ilişkilerle alınmakta, bu ilişkilerle korunmaktadır. Bu çürümüş düzenin kokusu artık her yeri sarmıştır. Kılıçla yapılan bu ziyaret bir nezaket değil, açık bir bağlılık beyanıdır. Bu fotoğraflar bir tercih değil, bir hizalanmadır. Bu kişinin ilçede okul müdürü iken İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine vekâleten getirilmesi ve bugün ortaya çıkan bu fotoğraflar; kimlerin hangi ölçütlerle seçildiğini ve bu makamlara neden getirildiğini de açıkça göstermektedir. Böyle bir düzenden iyilik çıkmaz. Liyakatsizlik, yerleştiği kurumu yozlaştırır, çürütür; sonunda o kurumun topluma vereceği hiçbir şey kalmaz” diye konuştu.

‘DERTLERİ EĞİTİM DEĞİL MAKAM’

Okullarda şiddet artmışken; kılıç hediye eden, silahla poz veren yöneticiler görüldüğünü anımsatan Özbay, “Soruyoruz: bağlılığını ülkeye değil bu ilişki ağlarına, sorumluluğunu eğitime değil sadakate hisseden bir anlayış; eğitimi nitelikli hale mi getirecek, hakları mı sağlayacak, şiddeti mi önleyecek? Açıkça ifade edelim: Biz ne böyle hediyeler isteriz ne de bu tür ziyaret ‘lütuflarına’ ihtiyaç duyarız. Ama görüyoruz ki; Cumhuriyet’e ‘narkoz’ diyen yandaş sendika ile kurulan bu yakınlık ve bu fotoğraflarla övünülmesi, eğitim yönetimindeki hizalanmanın en açık göstergesidir. Bu görüntüleri gururla paylaşanlar; öğretmenin sorununu, eğitim emekçisinin geçim derdini, çocuklarımızın eşit ve nitelikli eğitim hakkını dert edinmeyenlerdir.

Onların derdi eğitim değil, koltuk ve makamdır. Eğitim; sadakatle değil, liyakatle yönetilir. Ama bugün ortada ne liyakat vardır ne adalet. Bu düzen değişmeden ne eğitim düzelir ne de çocuklarımızın geleceği güvende olur” ifadelerini kullandı.

‘PROTOKOL MUHATAPLIĞI YERİNİ KADROLAŞMAYA BIRAKTI’

Müdürün eski TÜGVA temsilcisi olmasına ilişkin ise Özbay “Protokole de gerek yok artık; TÜGVA yalnızca ziyaret edilen değil, koltuğu belirleyen adres haline getirilmiştir. Öğretmeni değersizleştiren protokoller bunun sadece başlangıç aşamasıydı. İmzayla başlayan süreç bugün doğrudan atamalarla sürdürülmektedir; birçok yerde benzer atamaların yapıldığı da açıktır. Protokol muhataplığı yerini açık bir kadrolaşmaya bırakmıştır; artık yalnızca protokol yapan değil, bizzat devletin kadrolarını dolduran, yetkili makamları belirleyen bir yapıdan söz ediyoruz. Cumhurbaşkanının oğlu, ailesi ve yakınlarının yönettiği, tarikat bağlantılarıyla anılan vakıf ve derneklerin kamu yönetimi üzerindeki etkisi giderek artmaktadır. Bu tablo, devlet geleneğinin ve liyakat ilkesinin ağır biçimde zedelendiğini açıkça ortaya koymaktadır” şeklinde konuştu.