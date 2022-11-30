Eski TÜRGEV başkanına bu kez ikinci eşinden ‘mağdurum’ davası

30 Kasım 2022 Çarşamba, 04:00

Cumhuriyet, eski TÜRGEV Başkanı Ahmet Ergün’ün ilk eşinden olan oğlunun, babasının ikinci eşi hakkında “büyücülük” soruşturması açtırdığını haber yapmıştı. Adı “büyücülük” soruşturmasında geçen ikinci eş Sibel Ergün’ün de Ahmet Ergün’le davalık ortaya çıktı.

Ergün, dört çocuk sahibi olduğu Meliha Ergün’den boşanarak bir süre dini nikâhla yaşadığı Sibel Ergün ile 2015 yılında resmi nikâhla evlendi. Ahmet Ergün, evlenmelerinin ardından kısa bir süre sonra “unutkanlık şikâyetleri başladığı” gerekçesiyle eşine tam imza yetkisi verebilmek için vesayet davası açtı. Akıl sağlığının iyi olmadığına ilişkin rapor almak istedi. Ancak Ahmet Ergün’ün akıl sağlığının “yerinde” olduğu belirtildi.

BORÇLAR KADINA KALDI

2017 yılının ocak ayında ise Ahmet Ergün, yüzde 50 ortağı olduğu Belen İnşaat Şirketi’nin kayıtlı taşınmazlarının ruhsat alımı ve belediyelere ilişik işlemlerden doğan 20 milyon lira borcu, beş yıl içerisinde kuracağı yeni şirket üzerinden ödeyeceğini taahhüt ettiği bir sözleşmeyi eşi Sibel Ergün ile imzaladı.

Sözleşmede Sibel Ergün’ün de Ahmet Ergün’ün borçlarını üstlendiği yazdı.

Ahmet Ergün aynı yıl Belen Şirketi üzerindeki tüm hisselerini ve şirket üzerinden edindiği varlıkları Hasan Dağcı’ya devrederek Belen Şirketi yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti.

Aradan bir süre geçtikten sonra Sibel Ergün “mağdur edildiğini” gerekçek göstererek söz konusu devirlere ilişkin dava açtı. 8. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki davanın 4 Şubat 2022 tarihinde ara duruşması görüldü. 8 Şubat 2022 tarihinde verilen ara kararda ise Belen AŞ’nin de hisse sahibi olduğu şirketlerin mallarına ilişkin ihtiyadi tedbir kararı verildi.

Bu kapsamda Hasan Dağcı, Ahmet Ergün, Şeref Cengiz’in ortaklığı olan dev şirketler ve Türkiye’nin en kıymetli maden ocaklarına sahip Ahen Maden AŞ ve Eti Bakır AŞ hisseleri üzerinde ihtiyati tedbir kararı verildi. Belen İnşaat’ın kamudan aldığı ve yapımı hâlâ devam eden projeler bulunuyor.

Hakkında “mirası eksiltme” davası açılan Sibel Ergün’ün ayrıca İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açtığı bir dolandırıcılık davası da mevcut.

AHMET ERGÜN’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Eski TÜRGEV Başkanı Ahmet Ergün, gazetemizin dünkü sayısında yer alan “Kişiye özel yargı” başlıklı haberimize avukatı aracılığıyla açıklama görderdi. Açıklamada “Tarafınızca yapılan söz konusu haber, müvekkilimiz tarafından hakkında pek çok suç duyurusu yapılmış ve de hakkında derdest ceza davaları bulunan Sibel Ergün haber kaynağı olarak kullanılarak yapılmıştır kanaatindeyiz” denildi. Sibel Ergün hakkında “kasten yaralama” suçundan ceza davası açıldığı vurgulanarak şöyle denildi: “Yargıya intikal eden olaylar hakkında konuya sadece siyasi habercilik şeklinde yaklaşılmamasını rica etmekle birlikte, tüm bu bahsi geçen süreçlerin gerçek ve tek mağduru olan müvekkil Ahmet Ergün’ün kişilik haklarına karşı dikkatli olmaya davet ediyoruz.”