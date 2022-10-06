Eski Yunanistan Savunma Bakanı: Türkiye tarafından saldırı altındayız
Eski Yunanistan Savunma Bakanı Apostolakis, Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilimin "çok ciddi" olduğunu dile getirdi.
Eski Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, Yunan devlet televizyonu ERT'de Türkiye-Yunanistan gerilimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Evangelos Apostolakis, Yunanistan'ın, şu anda Türkiye tarafından "saldırı altında" olduğunu ileri sürdü.
Apostolakis, "Kabul etmek istemesek de şu anda saldırı altındayız. Türk provokasyonları sınırlar aştı, saldırı sınırlarına ulaştı" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin, herkesi "Yunanistan'ın saldırgan devlet olduğuna ikna etmeye çalıştığını" öne süren Apostolakis, "Durum oldukça ciddi. Yunanistan, egemenlik haklarını korumanın bir yolunu bulmalıdır" dedi.
'TÜRKİYE NE ABD'Yİ NE DE AB'Yİ DİNLEMİYOR'
Apostolakis, Türk insansız hava araçlarının (İHA) Yunanistan'ın sürekli hava sahasını ihlal ettiğini ileri sürerek, İHA'ların "çok ciddi aksiyonlar ve alt yapı gerektiren bir sorun" olduğunu söyledi.
Apostolakis, "Türk İHA'larına karşı henüz etkili bir önlem alamadık, ancak ne yazık ki insansız hava araçlarının varlığı, Yunanistan'ı ve diğer herhangi bir devletin hava sahası üzerinde casusluk faaliyetini kolaylaştırıyor" diye konuştu.
Yunanistan'a yönelik "provokasyonların Avrupa Birliği'ni ve ABD'yi harekete geçirdiğini, fakat alınan tedbirlerin yeterli olmadığını" savunan Apostolakis, "Türkiye ne Avrupa Birliği'ni ne de ABD'yi dinlemiyor. Yunanistan'a karşı saldırmaya devam ediyor. Bunun bir bedeli olması için bir şeyler yapılmalı, çünkü aksi takdirde bu saldırılar büyüyecek" dedi.
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