Eskiden birlikte olduğu kadının evine zorla girmeye çalışınca tutuklandı!

Samsun’da ’eski kız arkadaşı olduğunu söylediği kadının evine zorla girdiği’ iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi’nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre M.A., eski kız arkadaşı A.Ç.’nin evine gitti. Bu sırada genç kadının evde olmadığı, ailesinin evde bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin eve zorla girmeye çalıştığı iddiası üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.



Şikayet üzerine harekete geçen İlyasköy Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan M.A., işlemlerinin ardından konut dokunulmazlığını ihlal suçundan bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Tutuklanan M.A. eve zorla girmediğini, yalnızca konuşmak amacıyla gittiğini ileri sürdü.