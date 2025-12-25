Eskişehir basın tarihinde bir ilk: EHA ve TGS arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Eskişehir basın tarihinin ilk toplu iş sözleşmesi, TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş ile EHA İmtiyaz Sahibi Yusuf Melih Turan arasında imzalandı. Sözleşmeyle TGS üyeleri zam, iyileştirme, ikramiye ve temel sosyal haklarında büyük kazanımlar elde etti.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TÖREN İLE İMZALANDI

Toplu iş sözleşmesi, Türk Metal Sendikası Eskişehir Şube Başkanlığı binasında düzenlenen törenle imza altına alındı. Törene, CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP Parti Meclisi Üyesi Zeliha Aksaz Şahbaz, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz katıldı.

MESLEK ÖRGÜTLERİNDEN VE SENDİKALARDAN DESTEK

Törende ayrıca önceki dönem Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Çağdaş Gazeteciler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Ali Baş, TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, TGS Ankara Şube Başkanı Sinan Tartanoğlu, TGS Eskişehir Temsilcisi Şenay Bilik Yıldırım, CHP Kütahya İl Başkanı Tamer Yenikaya, Tepebaşı Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Atilay Dalgıç, CHP Tepebaşı Belediye Meclis Üyesi Güler Ezgi Doğan Turan, AK Parti Eskişehir İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Kanal 26 İmtiyaz Sahibi Gökhan Yıldırım, KESK ve Türk-İş’e bağlı sendikaların temsilcileri, basın emekçileri ve çok sayıda davetli yer aldı.

“ESKİŞEHİR BASIN TARİHİNDE BİR İLK”

Eskişehir’de bir ilk yaşandığını söyleyen TGS Eskişehir Temsilcisi Şenay Bilik Yıldırım, “Bugün çok anlamlı ve biz gazeteciler için çok önemli bir gün yaşıyoruz, Aslında Eskişehir’in basın tarihine geçecek bir cümleyi hep birlikte kurmak için bir aradayız. Eskişehir basın tarihinin ilk toplu iş sözleşmesi Eskişehir Haber Ajansı (EHA) ile imzalandı. Bu sadece bir imza değil. Sadece bir kurumun kazanımı hiç değil. Bu imza, Eskişehir’de basın emekçilerinin emeğinin, alın terinin ve onurunun artık görünür olduğunun ilanıdır” dedi.

“TARİHİ GÜNDE BİR ARADA OLMAK ÇOK KEYİFLİ”

Törende konuşan Ayşe Ünlüce, Eskişehir Haber Ajansı’nın yerel basının güçlü aktörlerinden birisi olduğunu vurguladı. Tarihi bir güne tanıklık etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ünlüce, “Bu tarihi günde bir daha bir daha ve birlikte olmak çok keyifli. Türkiye Gazeteciler Sendikası ve yerel basının güçlü aktörlerinden EHA'nın birlikte imzaladığı toplu iş sözleşmelerinin gazetecilerimize, muhabirlerimize, basın emekçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Biz de bugün bu tarihi ana tanıklık etmekten, burada aramızda bulunmaktan dolayı son derece mutluyuz. Bu selamlamayla beraber burada emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum ve çoğalarak, artarak sendikalaşmanın büyümesini diliyorum” diye konuştu.

“SOSYAL DEMOKRAT İŞVERENE BU YAKIŞIR”

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, EHA ile TGS arasında imzalanan toplu iş sözleşmesini emek ve sosyal devlet anlayışı adına önemli bir adım olarak nitelendirdi. Törende konuşan Kurt, Eskişehir basının ilk ve tek toplu iş sözleşmesinin kentte yaygınlaşarak büyümesi gerektiğine vurgu yaparak, “Toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını diliyorum. Çalışma hayatının düzenlenmesi, tarafların karşılıklı sözleşmesine bağlı. Bu ilk defa gerçekleşen sözleşmenin genişleyerek, yaygınlaşarak Eskişehir'de büyümesini diliyorum. Emeği geçen bütün arkadaşları kutluyorum. Sendikayı kutluyorum öncelikle. Ama işveren pozisyonundaki dostlarımızı da kutluyorum. Çünkü bu işi kolaylaştırmak önemli bir iştir. Sosyal devlete ve sosyal demokrat işverenlere de bu yakışır. Tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

“ESKİŞEHİR BASIN TARİHİNE ADINI ALTIN HARFLERLE YAZDIRIYOR”

Törende konuşan TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, imzalanan sözleşmenin tarihsel önemine dikkat çekerek, “Eskişehir güçlü yerel medyası ile Türkiye basın tarihinin önemli kentlerinden birisi. Bugün, Eskişehir Türkiye’de basın tarihine ismini altın harflerle yazdıracak. Çünkü Eskişehir’de ilk defa bir medya şirketinde toplu iş sözleşmesi imzalanıyor. EHA’da çalışan meslektaşlarımı sendikalaşarak açtıkları bu yol için tebrik ediyorum. EHA’nın İmtiyaz Sahibi Yusuf Melih Turan’a, çalışanlarının sendika hakkına gösterdiği saygı için ayrıca teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü de Eskişehir İl Temsilcimiz ve Ankara Şube Yöneticimiz Şenay Bilik Yıldırım’a ediyorum. Eskişehir’de sendika karşıtı kampanyalara rağmen, baskılara rağmen Eskişehir’de TGS bayrağını aşağıya indirmedi ve ısrar etti” ifadelerini kullandı.

EHA ÇALIŞANLARINA ÖNEMLİ KAZANIMLAR

TGS ile imzalanan toplu iş sözleşmesiyle EHA’da çalışan TGS üyelerinin önemli sosyal ve ekonomik haklar elde ettiğini duyuran Durmuş, şunları söyledi:

“5 yıldan az kıdeme sahip gazeteciler asgari ücretin yüzde 10 fazlası, 5 yıldan fazla kıdeme sahip gazeteciler asgari ücretin yüzde 20 fazlası taban ücretle çalışacaktır. Sözleşme kapsamında ayrıca 4 bin TL yemek parası, yılda bir kez yarım maaş ikramiye, 4 bin TL giyim yardımı, bir kez 3 bin 500 lira gözlük ve lens yardımı, tamamlayıcı sağlık sigortası, yılda iki kez konser ve sinema bileti ile 8 Mart’ta kadın gazetecilere ücretli izin hakkı tanındı.”

“SADECE BİR SÖZLEŞMEYE DEĞİL, HAYALE İMZA ATIYORUZ”

EHA İmtiyaz Sahibi Yusuf Melih Turan, toplu iş sözleşmesi töreninde yaptığı konuşmada, atılan imzanın yalnıza bir sözleşme değil, dört yıl önce kurulan bir hayalin somut karşılığı olduğunu söyledi. Turan konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Eskişehir Haber Ajansı’nı kurarken şunu biliyorduk. Bu iş sadece haber yapmakla olmaz. Bu iş, insanla olur. Emekle olur. Güvenle olur. Daha en başında, bu yola çıkarken sevgili Soner Yüksel bir cümle kurmuştu: EHA’nın mottosu ‘İdeal Medya, İdeal Şehir’ olsun. Örnek işler yapmazsak sadece eskiriz. O cümle, bizim pusulamız oldu. Basın yalnızca haber yapan bir sektör değildir. Basın; demokrasinin nefesidir, toplumun vicdanıdır, halkın sesidir. Bu sesi güçlü kılan ise, kameranın arkasında, klavyenin başında, sahanın ortasında emek veren gazetecilerdir. Biz şuna inanıyoruz: Gazetecinin güvencesi yoksa özgür haber de yoktur. Emeğin karşılığı verilmezse, kamu yararı da eksik kalır. İşte bu nedenle bugün attığımız imza, sadece bir hukuki metin değil; emeğe saygının, kurumsal sorumluluğun ve çağdaş basın anlayışının açık bir ifadesidir” dedi.

“EHA’NIN YAKTIĞI ÇOBAN ATEŞİ TÜM TÜRKİYE’YE YAYILSIN”

Basın emekçilerinin zor bir süreçten geçtiğini belirten CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, “Son dönemde basına ilişkin ciddi ve kötü gelişmeler yaşanıyor. Sizler de kendi aranızda, hem mesleğin gidişatı açısından ne kadar sıkıntılı bir süreçten geçtiğimizi hem de bu işin nereye evrileceğini endişeyle konuşuyorsunuz. Tam da böyle bir dönemde sendikal hakka kavuşması arkadaşlarımızın çok kıymetli. Buna imza atan EHA’ya değerli yöneticilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

“BASIN BUGÜN ÇOK YALNIZDIR”

Eskişehir Haber Ajansı yöneticilerine ve sürece emek veren Türkiye Gazeteciler Sendikasına teşekkür eden Bulut, basın emekçilerinin değersizleştirildiğini ve mesleğin ciddi baskı altında olduğunu vurguladı. Bulut şunları söyledi:

“Basın bugün çok yalnızdır. Değersizleştirilmiş, baskı altına alınmış bir meslek alanından söz ediyoruz. Bunun sorumlusu gazeteciler değildir. Bu sürecin nereye evrileceği aslında uzun zamandır belliydi. Hikaye, sahibi belirsiz satın almalarla başladı. Bugün ‘havuz medyası’ olarak adlandırdığımız yapı tam da bu süreçlerin sonucudur. Doğru tespitleri yapmak zorundayız. Başlangıç noktası havuz medyasıdır. Sahibi belirsiz yapılanmalar önce emekçileri ezdi. Büyük rakamlarla medya kuruluşları satıldı, ancak asgari ücretin biraz üzerinde maaşlarla çalışan gazeteciler bu sermayeden pay alamadı. Büyük kazançlar belli isimlere gitti.”

“BASIN, BÜYÜK SERMAYE GRUPLARININ TEKELİNE BIRAKILMIŞTIR”

Medya kuruluşlarının iki-üç kişinin tekelinde toplandığını belirten Bulut, son dönemde yaşanan işten çıkarmaların artığını vurguladı. Bulut, “Bugün medya kuruluşlarının iki-üç kişinin tekelinde toplandığını görüyoruz. Sanki koca kurumlar sadece birkaç kişiyle varmış gibi yönetiliyor. Oysa öyle değil. Örneğin dün Ekol TV kapatıldı ve yüzlerce basın emekçisi işsiz kaldı. Keza Tele1’e kayyum atandığı gün 16 gazeteci işten çıkarıldı. Devamında da işten çıkarmalar sürdü. Bu mağduriyetleri görmezden gelemeyiz. Bu mesele sadece gazetecilerin sorunu değildir. Bu, toplumun haber alma hakkının korunması meselesidir. Anayasal bir haktan söz ediyoruz. Basın bir kamu hizmeti yürütmektedir. Ancak bugün bu bilinç tamamen yitirilmiş durumdadır. Basın, büyük sermaye gruplarının tekeline bırakılmıştır” ifadelerini kullandı.

“MEDYA SAHİPLİĞİNİN YÜZDE 90’I İKTİDARIN KONTROLÜNE GİRMİŞTİR”

Bulut, meselenin yalnızca gazetecilerin sorunu olmadığını vurgulayarak basının bir kamu hizmeti yürüttüğünü ifade eden Bulut, medya sahipliğinin yüzde 90’nın iktidarın kontrolüne olduğunu ifade etti. Bulut, “Havuz medyası ve TMSF aracılığıyla Varlık Fonu’na aktarılan medya kuruluşlarıyla birlikte, medya sahipliğinin yüzde 90’ı iktidarın kontrolüne girmiştir. Sahiplik yapısı Saray merkezlidir. Kamu hizmeti vermesi gereken bir alanın, iktidarın doğrudan kontrolünde tarafsız olması mümkün değildir. Sistemsel bozukluk buradan başlamaktadır” dedi.