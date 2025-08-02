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Eskişehir’de husumetli grupların kavgası kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var!

Eskişehir’de husumetli grupların kavgası kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var!

2.08.2025 10:06:00
Güncellenme:
DHA
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Eskişehir’de husumetli grupların kavgası kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var!

Tepebaşı ilçesinde aralarında husumet olduğu belirtilen 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde bulunan Kumlubel Parkı'nda gece saatlerinde karşılaşan ve aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Çıkan arbedede Enes Ö. (20), Ali Han D. (23) ve Volkan Taşdelen (34) tabancayla vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Karın bölgesine 2 kurşun isabet Volkan Taşdelen yapılan müdahalelere karşın hayatını kaybederken, Enes Ö.'nün ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, silahlı kavganın ardından olay yerinden kaçtığı tespit edilen şüpheliler Umut U. (35), Ahmet D. (18) ve Cevdet D.’yi (35) kısa sürede yakaladı.

Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri için emniyete götürüldü. Olay yerinde yapılan incelemede ise park hallindeki bir otomobilin yakınında 1 adet tabanca bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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