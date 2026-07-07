Eskişehir'de NATO protestosu öncesi 15 gözaltı

Eskişehir'de NATO Zirvesi'ni protesto etmek amacıyla düzenlenmesi planlanan eylem öncesinde polis operasyonu gerçekleştirildi.

Evrensel’in haberine göre Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu'nun, 7 Temmuz Salı günü saat 18.30'da Köprübaşı'nda "Katil NATO Türkiye'den defol" sloganıyla yapmayı planladığı eylem öncesinde, platform bileşenlerine yönelik gözaltı işlemi uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, operasyonda Emek Partisi ve Emek Gençliği'nden 15 kişi gözaltına alındı. Platformu oluşturan diğer kurumların üyeleri arasında da gözaltına alınanların bulunduğu belirtildi.