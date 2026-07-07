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Eskişehir'de NATO protestosu öncesi 15 gözaltı

Eskişehir'de NATO protestosu öncesi 15 gözaltı

7.07.2026 19:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Eskişehir'de NATO protestosu öncesi 15 gözaltı

Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu'nun NATO Zirvesi'ne karşı düzenlemeyi planladığı eylem öncesinde, Emek Partisi ve Emek Gençliği üyelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
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Eskişehir'de NATO Zirvesi'ni protesto etmek amacıyla düzenlenmesi planlanan eylem öncesinde polis operasyonu gerçekleştirildi.

Evrensel’in haberine göre Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu'nun, 7 Temmuz Salı günü saat 18.30'da Köprübaşı'nda "Katil NATO Türkiye'den defol" sloganıyla yapmayı planladığı eylem öncesinde, platform bileşenlerine yönelik gözaltı işlemi uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, operasyonda Emek Partisi ve Emek Gençliği'nden 15 kişi gözaltına alındı. Platformu oluşturan diğer kurumların üyeleri arasında da gözaltına alınanların bulunduğu belirtildi.

İlgili Konular: #eskişehir #NATO #Emek Partisi