Cumhuriyet Gazetesi Logo
Eskişehir'de şüpheli ölüm: Yalnız kaldığı evde cansız bedeni bulundu

Eskişehir'de şüpheli ölüm: Yalnız kaldığı evde cansız bedeni bulundu

5.05.2026 09:18:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Eskişehir'de şüpheli ölüm: Yalnız kaldığı evde cansız bedeni bulundu

Eskişehir'de komşularının haber alamadığı 44 yaşındaki İran uyruklu 1 çocuk babası Mehdi Bakhtiari, yalnız kaldığı evinde ölü bulundu. Mehdi Bahktiari’nin şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Merkez Yeni Mahallesi’nde 7 katlı evin 4’üncü katında yalnız kalan Mehdi Bakhtiari’nin (44) komşuları, kendisinden bir süre haber alamadı. Evi kontrole gelen komşular, kapıyı açan olmayınca sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Bakhtiari’yi hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Bakhtiari’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölümü şüpheli bulunan Bakhtiari’in cansız bedeni, polis ve savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Bakhtiari’nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Mehdi Bahktiari’nin şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #eskişehir #ölü bulundu

İlgili Haberler

Kayıp jeoloji mühendisi ölü bulundu... Depo müdürü tutuklandı: 'Eşcinsel ilişkiye zorladı' savunması!
Kayıp jeoloji mühendisi ölü bulundu... Depo müdürü tutuklandı: 'Eşcinsel ilişkiye zorladı' savunması! Aksaray'da bir dondurma fabrikasının dağıtım deposunda çalışan, kayıp ihbarı sonrası cesedi dondurma dolabında bulunan emekli jeoloji mühendisi Tekin Atılgan'ı (55) öldürdüğü suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan depo müdürü Yaşar Can Kahya (31), “Eşcinsel ilişkiye zorladı. Şerefimi korumak için öldürdüm. Sonra video kayıtlarını sildim. Telefonunu ortadan kaldırdım. Barut, silah ve mermi izlerini ortadan kaldırdım” dedi.
Mardin’de 3 çocuk annesi Kader, evinde ölü bulundu
Mardin’de 3 çocuk annesi Kader, evinde ölü bulundu Mardin'in Artuklu ilçesinde 3 çocuk annesi Kader Acar (25) evinde iple asılı halde ölü bulundu.
Kayıp olarak aranıyordu: Zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Kayıp olarak aranıyordu: Zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Aydın’ın Kuyucak ilçesinde 4 gündür kayıp olan zihinsel engelli şahıs, yangın söndürme göletinde ölü bulundu. Acı haberi alan ailesi ve mahalle sakinleri büyük üzüntü yaşarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.