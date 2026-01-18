Cumhuriyet Gazetesi Logo
Eskişehir'de vahşet: Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü!

18.01.2026 09:13:00
Güncellenme:
DHA
Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde A.M. (23), kavga ettiği arkadaşı M.P.'yi bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli olayın ardından polise teslim oldu.

Karapınar Mahallesi Mevhibe Sokak’taki tek katlı müstakil evde A.M. ile arkadaşı M.P. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.M., M.P.'yi karnından bıçakladı. Olay sonrası A.M. evden çıkıp Alanönü Mahallesi’nde devriye gezen polis ekiplerine teslim oldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin evde yaptığı kontrollerde M.P.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından M.P.’nin cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

