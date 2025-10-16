Eskişehir’deki orman yangınında 10 kişi şehit olmuştu… Çarpıcı rapor ihmallere dikkat çekti!

Türk Tabipleri Birliği (TTB), geçen yaz Eskişehir’de meydana gelen ve 10 görevlinin şehit olduğu orman yangınına ilişkin hazırladığı inceleme raporunu kamuoyuyla paylaştı. Raporda, yangınların nedenlerinden müdahale süreçlerine, yapısal sorunlardan politika önerilerine kadar kapsamlı değerlendirmelere yer verildi.

Geçtiğimiz temmuz ayında Eskişehir’de yaşanan, yangına müdahale eden 5 orman işçisi 5 AKUT görevlisinin hayatını kaybetti, 14 orman işçisinin yaralandığı ve yaklaşık 715 hektarlık verimli orman alanının zarar gördüğü yangınla ilgili hazırlanan “Eskişehir Orman Yangını İnceleme Raporu”, TTB tarafından yayımlandı. Raporda, yangına müdahale süreci ve sahadaki gözlemler ayrıntılı biçimde aktarıldı.

“YALNIZCA İKLİM KRİZİYLE AÇIKLANAMAZ”

Raporun girişinde, orman yangınlarının yalnızca iklim değişikliği ve küresel ısınmayla açıklanamayacağı vurgulandı. TTB, yangınların “sosyoekolojik bir çerçevede” değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Orman yönetimi, mülkiyet rejimleri, emek ilişkileri ve kentleşme dinamikleri gibi toplumsal koşulların yangınları afete dönüştüren temel faktörler olduğuna dikkat çekildi. 2B uygulamaları, orman köylüsü nüfusunun azalması, madencilik ve enerji yatırımları ile yerleşim alanlarının ormanlara doğru genişlemesi bu kapsamda öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

“KOORDİNASYON EKSİKLİĞİ VE EKİPMAN YETERSİZLİĞİ”

Saha notlarında ise yangınla mücadele sürecinde karşılaşılan sistematik sorunlar tek tek sıralandı. Kurumlar arası koordinasyon eksikliği, belediye itfaiyelerinin sınırlı katılımı, iletişim kesintileri, yetersiz hava araçları ve ekipmanlar, personel açığı, dinlenmesiz çalışma koşulları, kişisel koruyucu donanım eksiklikleri ve zayıf erken uyarı sistemi bu sorunlar arasında öne çıktı.

“KÖKLÜ POLİTİKA DEĞİŞİKLİKLERİ GEREKİYOR”

Sonuç bölümünde, yapısal sorunlara odaklanmayan, parçalı iyileştirmelerin yeni felaketleri önlemeye yetmeyeceği vurgulandı. Raporda şu ifadeler yer aldı:

“Nasıl ki depremler için kentleşme politikalarının dönüşümünü zorunlu kılan önlemler alınması gerekiyorsa; orman yangınları için de yangın söndürme işçilerinin mesleki statüsünden 2B arazilerine, orman köylülüğünden doğanın metalaşmasına uzanan geniş kapsamlı politika değişiklikleri gereklidir. Bu mücadeleye paralel olarak, daha görünür uygulama sorunlarına acil ve kökten düzenlemeler yapılmalıdır.”

TTB’nin raporu, iklim krizi, orman politikaları ve kamu yönetimi eksikliklerinin birleştiği noktada yeni felaketlerin önlenebilmesi için “kapsamlı ve radikal bir politika dönüşümüne ihtiyaç” olduğuna işaret etti.