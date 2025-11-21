Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.11.2025 17:57:00
Eskişehir'deki 'parti' afişi ortalığı karıştırdı: Paylaşımı yapan kişiye gözaltı

Eskişehir’de sosyal medyada dolaşıma giren 'Kırmızı Kart–Sarı Kart Party' afişi üzerine polis harekete geçti. Afişte kullanılan ifadeler ve vadedilen etkinlik içerikleri üzerine polis paylaşımı yapan şüpheliyi gözaltına aldı.

Eskişehir'de bir sosyal medya kullanıcısının ‘Eskişehir Kırmızı Kart-Sarı Kart Party’ sloganıyla paylaştığı afiş üzerine polis harekete geçti

Sözkonusu afişte etkinliğin Cuma günü 20:00’de yapılacağı ve bilet ücretleri paylaşıldı. Afişte etkinliğin yeri belirtilmezken, yorumlarda partinin yerinin parti günü paylaşılacağı da yazıldı.

Afişte ayrıca ‘öpüşme kabini', 'free kondom', 'itiraf kutusu’ gibi ifadeler de yer aldı.  

Image

İl Emniyet Müdürlüğü paylaşım üzerine çalışma başlattı.

Gerçeği yansıtmadığı belirlenen paylaşımı yapan E.Z, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yakalandı.

Gözaltına alınan E.Z'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

