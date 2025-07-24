Eskişehir’deki yangında 10 şehit... Tarım Orman-İş Genel Başkanı Yusuf Kurt: ‘Liyakatsizlik sadece ormanları değil, yüreğimizi de yakıyor’

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına müdahale eden bir ekip alevlerin ortasında kaldı. Ekibin bir kısmı bir mağaraya sığınırken, bir kısmı da alevlerin arasında kayboldu.

Jandarma ekiplerinin kayıpları arama-kurtarma çalışmasında, toplamda 24 kişinin yangından doğrudan etkilendiği ortaya çıktı.

Çalışmalar sonrasında 5 orman işçisi ve 5 AKUT üyesinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

11 kişinin tedavisi kısa sürede tamamlanırken bir kişi şehir hastanesinde, 2 kişi ise tıp fakültesinde yoğun bakımda tedavi görüyor.

Yangın ise başladığı yerde durmadı. Çevre ilçelere ve illere sıçrayarak büyümeye devam etti.

‘EĞİTİM MERKEZLERİ KAPATILDI’

Eskişehir’de yangının meydana geldiği bölgeye giderek olayları yerinden inceleyen Tarım Orman-İş Genel Başkanı Yusuf Kurt, görüşlerini Cumhuriyet’e aktardı.

Kurt, “Yangınlarla ilgili çok fazla değişken var. Sadece iktidarın politikaları değil, iklim değişikliğinden yangın söndürmeyle ilgili alışkanlıklarımıza kadar birçok şeyin elden geçirilmesi gerekiyor” dedi.

En büyük sorunun liyakatsizlik olduğuna dikkat çeken Kurt, “Özellikle son zamanlarda bir liyakatsizlik var. Yangına geçmişte müdahale etmemiş, uzman olmayan kişiler, rotasyon meselesiyle yangın bölgelerinde görev almaya başladılar. Yangının okulu yok. Kurum bunu kendi içerisinde çözüyordu fakat bu eğitim merkezleri de kapatılmaya başlandı. Dolayısıyla yangın konusunda eğitim almamış personelin yangına müdahale etmesi ciddi sorunları beraberinde getiriyor” ifadelerini kullandı.

‘YANGININ BİR DİLİ VAR’

Yangın konusunda yeterince deneyime sahip olunmadığını ifade eden Kurt, “Yangının bir dili var. Bu dili okumayan, yangını yönetemez. Havayı, nemi, topoğrafyayı dinleyeceksin. Yangına müdahale ederken önceden tedbir almalısın. Olası kaçış noktalarını belirlemelisin” gibi tedbirlerin alınmadığını söyledi.

Günümüzde yangınların büyüme hızının daha yüksek olduğunu da belirten Kurt. “Önceden nem daha yüksek olduğundan yangın daha yavaş ilerliyordu. Şimdilerde yangının ilerleme hızı çok yüksek. Rüzgar bir anda terse dönebiliyor. Bunlar yıllar içerisinde tecrübeyle öğreniliyor. Bu rotasyonlarla durmadan bölgeye acemi insanları alanlar, bölgeyi bilen kişileri başka bölgelere tayin ettiler” diye konuştu.

‘KOMUTAN ESİR DÜŞERSE ORDUSU DA DÜŞER’

Liyakatsizlik sorununun yanı sıra envanter sorunu olduğunu da söyleyen Kurt, “Dün Eskişehir Orman Bölge Müdürü yangının ortasında kaldı. Helikopterden su atılarak kurtarıldı. Şunu açıkça söyleyeyim; Eğer bir komutan esir düşüyorsa, ordusunun düşmeme ihtimali yok. Orada ne olup bittiğini söylemek için henüz çok erken ama ciddi bir liyakat sorunu olduğunu net olarak söyleyebilirim. Bu liyakat sorunu da artık maalesef ormanlarımızı değil, yüreğimizi de yakıyor” dedi.