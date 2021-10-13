Eskişehir’de 100'e yakın öğrenci, kalmadıkları ayın parasını ödemedikleri gerekçesiyle KYK yurtlarından atıldı

13 Ekim 2021 Çarşamba, 23:35

Eskişehir’de Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı yurtlara ekim ayında yerleşen 100’e yakın öğrenci, eylül ayı ücretlerini ödemedikleri gerekçesiyle yurtlardan atıldı. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’na çağrıda bulunarak, “Derhâl bu hatadan, bu vicdansızlıktan dönülmeli” dedi.

Eskişehir’de Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı Doğan Aslan Bey ve Gündüzalp erkek öğrenci yurtlarına ekim ayında giriş yapan öğrenciler, kendilerine bilgilendirme yapılmadan yurttan çıkarıldıklarını öğrendiklerini söyledi. Öğrenciler, yaşadıkları süreci şöyle anlattı:

“Bizler, 3 Ekim’de yurtlara giriş yaptık. Giriş yaptığımız sırada ödemelerin nasıl yapıldığını sorduğumuzda, ayın son gününe kadar yapabileceğimizi söylediler. Bu sabah kalmadığımız eylül ayı için ödeme yapmadığımız gerekçesiyle yurttan atıldığımızı öğrendik. Hem de hiçbir bilgilendirme yapılmadan. Sabah kahvaltısı için yemekhaneye indiğimizde parmak sistemi çalışmadı. Oradaki görevliler, bize yurttan atıldığımızı söyledi.”

'KALMADIKLARI EYLÜL AYININ PARASI İSTENİYOR'

Öğrencilerin yaşadığı mağduriyeti TBMM Genel Kurulu’nda gündeme getiren Utku Çakırözer, şöyle konuştu:

“Eskişehir'den üniversite öğrencileri aradılar, Doğan Aslan Bey ve Gündüzalp yurtlarındaki 100'ün üzerinde öğrencinin bugün Kredi Yurtlar Kurumu tarafından yurtlardan çıkarıldığını ve geceyi dışarıda geçirmek zorunda kalacaklarını anlattılar. Sordum, Amasya'dan, Malatya'dan, Yalova'dan, İstanbul'dan gelmişler. Başka şehirlerdeki KYK yurtlarında kalan belki binlerce öğrenci de şu anda aynı durumda. Gerekçe, eylül ayı yurt bedellerini yatırmamış olmaları. 3 Ekim’de yurda gelmişler, şimdi kalmadıkları eylül ayının parası isteniyor. Bu konuda öğrencilere, ailelerine bilgilendirme yapılmamış. Bu sabah kahvaltı için yemekhaneye indiklerinde yurttan atıldıklarını öğrenmişler. Bugün saatlerce bekledikten sonra Eskişehir Valisi ile görüştüler ama dertlerine çare bulabilmiş değiller, kendilerine sağlık raporu alın tavsiyesinde bulunmuşlar. Buradan Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Kasapoğlu'na çağrıda bulunuyorum; sadece Eskişehir'imizde değil, Türkiye'nin dört bir yanında öğrencilerimiz böyle ayıplı bir durumla karşı karşıya. Derhâl bu hatadan, bu vicdansızlıktan dönülmeli. ‘Ülkemizin geleceği’ dediğimiz bu evlatlarımız, bu gençlerimiz yağmurda, soğukta yersiz yurtsuz bırakılmamalıdır.”