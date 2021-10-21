Eskişehir'de bir banka şubesi koronavirüs nedeniyle kapatıldı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki bir banka şubesi, Covid-19 tedbirleri kapsamında hizmete 4 gün ara verdiklerini duyurdu.
Tepebaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde faaliyet gösteren bir banka şubesi, Covid-19 tedbirleri kapsamında hizmete 4 gün ara verdiklerini açıkladı.
Banka şubesinin kapısına asılan bilgi notunda şu ifadeler yer aldı:
"Şubemiz 21 Ekim 2021-25 Ekim 2021 tarihleri arasında yurt genelinde yaşanan Covid-19 tedbirleri kapsamında hizmet veremeyecek olup, işlemlerimiz Eskişehir Bağlar şubemizden devam edecektir. Anlayışınız için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz"
Video Haberler
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
En Çok Okunan Haberler
- Diyanet’ten baldız fetvası
- AKP'de büyük kavga!
- Millet İttifakı genişliyor
- LPG’ye bir zam daha
- Özdemir Bey’in cenazesindeki pankartlar
- Bahçeli, Erdoğan'a ne mesaj vermek istiyor?
- AKP’nin kurucusunun kızına FETÖ affı
- MB'nin kararı sızdırıldı mı?
- İBB'nin KYK yurdu yardımına bakanlık engeli!
- Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber