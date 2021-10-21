Eskişehir'de bir banka şubesi koronavirüs nedeniyle kapatıldı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki bir banka şubesi, Covid-19 tedbirleri kapsamında hizmete 4 gün ara verdiklerini duyurdu.

DHA
21 Ekim 2021 Perşembe, 14:12
Eskişehir'de bir banka şubesi koronavirüs nedeniyle kapatıldı
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Tepebaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde faaliyet gösteren bir banka şubesi, Covid-19 tedbirleri kapsamında hizmete 4 gün ara verdiklerini açıkladı.

Banka şubesinin kapısına asılan bilgi notunda şu ifadeler yer aldı:

"Şubemiz 21 Ekim 2021-25 Ekim 2021 tarihleri arasında yurt genelinde yaşanan Covid-19 tedbirleri kapsamında hizmet veremeyecek olup, işlemlerimiz Eskişehir Bağlar şubemizden devam edecektir. Anlayışınız için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz" 



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