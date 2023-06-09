Eskişehir’de camdan düşen 18 aylık çocuk yaralandı

Yayınlanma: 09.06.2023 - 14:53

Güncelleme: 09.06.2023 - 15:44

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi'nde geçen perşembe günü iddiaya göre, 18 aylık çocuk yaklaşık 4 metre yükseklikte bulunan evin açık olan penceresinden dengesini kaybederek apartman giriş kapısının önüne düştü.

Beton zeminde yatan çocuğu gören esnafın ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı çocuk ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken çevre esnafı çocuğun yere düşmesinin ardından yaşananları anlattı.

"BİZ ÇOCUĞA 'İÇERİ GİR DÜŞECEKSİN' DEDİK"

Çevrede esnaflık yapan Ahmet Boyalıtaş, abisiyle birlikte evin cam kenarında duran çocuğa yere düşmemeleri konusunda uyarılar yaptıklarını belirtti.

Çocuğun yere düşmesiyle sağlık ekiplerine haber verdiklerini ifade eden Boyalıtaş, “Brandayı indirmek için dışarı çıktığımda çocuk yere düşmüştü. Çocuğu komşunun kucağında gördük. Evin camından aşağıya düşmüş. 18 aylıkmış çocuk. Hemen ambulansı çağırdık. Çocuğun ağzından kan geliyordu. Ambulansla hastaneye götürdüler. Annesinin haberi yokmuş, hemen çağırdık. Çocuk camdan sarkıyordu herhalde. Abisiyle birlikte camdan bakıyorlarmış. Biz çocuğa içeri gir düşeceksin dedik. Temasta bulunduk. Hemen annesini çağırdık, annesi geldi. Çocuğu ambulansla hastaneye kaldırdılar. Tepebaşı’ndaki Yunus Emre Hastanesi’ne götürdüler. Orada yoğun bakımda. Kafatası çatlakmış. Dişleri kırılmış. Babasıyla görüştüm, durumu iyi, konuşuyor dedi. Kendilerinden iyi haber bekliyoruz” dedi.