17 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği Sapanca Gölü’nde boğuldu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde girdiği Sapanca Gölü’nde hareketsiz halde bulunan 17 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 08.06.2023 - 17:51
17 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği Sapanca Gölü’nde boğuldu
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Sakarya'nın Serdivan ilçesine bağlı Aşağı Dereköy mevkisinde saat 15.00 sıralarında serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte Sapanca Gölü'ne giren Emre Şenol Alev suda kayboldu.

Arkadaşları durumu AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. AFAD ekipleri, botla açılarak gölde arama yaptı. Emre Şenol Alev, hareketsiz halde gölde bulunarak sudan çıkarıldı.

Alev, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Emre Şenol Alev, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Alev'in cansız bedenini hastane morguna kaldırdı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.


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