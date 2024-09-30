Eskişehir'de çöp evde ceset bulundu

Eskişehir'de bir daireden yayılan kökü kokular nedeniyle komşuların ihbarı üzerine eve giren polis ekipleri, Bülent Tanrıgüzey’in (55) cansız bedeniyle karşılaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'de çöp evde ceset bulundu
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DHA
Yayınlanma: 30.09.2024 - 07:59

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Dikilitaş Mahallesi Hamidiye Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi.

Binanın giriş katındaki dairede yalnız oturan Bülent Tanrıgüzey’in evinden yayılan kötü kokulardan rahatlık olan bina sakinleri, ev sahibine de ulaşamayınca polise haber verdi.

ÖLÜ BULUNDU

Çilingir yardımıyla daireye giren polis ekipleri Tanrıgüzey’i ölü olarak buldu. Evin tamamının da çöplerle olduğu görüldü. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Tanrıgüzey’in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

Çöplerle dolu olan evin de belediye ekiplerince temizlenerek ilaçlanacağı belirtildi. Soruşturma sürüyor.


Etiketler: #eskişehir #Çöp ev #ceset

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