Eskişehir'de iş cinayeti! Vincin sepetinden düşen işçi öldü

Yayınlanma: 19.11.2024 - 15:21

Güncelleme: 19.11.2024 - 15:21

Tepebaşı ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi’ndeki spor salonu inşaatında çalışan Recep Özer, üzerinde bulunduğu vincin sepetinin kırılması sonucu yaklaşık 15 metre yükseklikten düştü. Özer’in düştüğünü gören diğer inşaat işçileri, durumu 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekipleri Özer’in hayatını kaybettiğini belirledi. Özer’in cenazesi savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.