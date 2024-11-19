Eskişehir'de iş cinayeti! Vincin sepetinden düşen işçi öldü
Eskişehir’de spor salonu inşaatında vincin sepetinin kırılması sonucu 15 metre yükseklikten düşen inşaat işçisi Recep Özer hayatını kaybetti.
Tepebaşı ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi’ndeki spor salonu inşaatında çalışan Recep Özer, üzerinde bulunduğu vincin sepetinin kırılması sonucu yaklaşık 15 metre yükseklikten düştü. Özer’in düştüğünü gören diğer inşaat işçileri, durumu 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekipleri Özer’in hayatını kaybettiğini belirledi. Özer’in cenazesi savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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