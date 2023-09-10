Eskişehir'de tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdü!
Eskişehir'de Ali Nihat A., evde tartıştığı arkadaşı Muhammet G.'yi (24) sırtından bıçaklayarak öldürdü.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Hacıseyit Mahallesi'nde oturan Irak uyruklu Muhammet G. ile Iraklı arkadaşı Ali Nihat A. arasında dün henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.
Evde ikili arasında çıkan arbedede Ali Nihat A., arkadaşı Muhammet G.'yi sırtından bıçaklayıp ağır yaraladı. Komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Muhammet G., ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Muhammet G. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evde yakalanarak gözaltına alınan Ali Nihat G. ise ifadesi için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne götürüldü.
İşlemlerinin ardından elleri önden kelepçeli olarak adliyeye sevk edilen Ali Nihat G., 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kredi kartlarında yeni dönem başlıyor!
- Motorin ve benzine dev zam yolda! Rekor oran...
- İlk uygulama ile başladılar
- CHP'de dört isim netleşti
- 15 Temmuz Köprüsü 'Fas' renklerine büründü
- Fenerbahçe'ye 'Atatürk Stadyumu' engeli
- 'Külliye'ye tabela asacağız...'
- MSB'den 'Sezgin Tanrıkulu' açıklaması!
- ‘Ayhan Bora Kaplan’ operasyonu genişledi!
- Boğazını bıçakla kesip 'canlı yayın' yaptı!