Eskişehir'de tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdü!

Yayınlanma: 10.09.2023 - 15:00

Güncelleme: 10.09.2023 - 15:00

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Hacıseyit Mahallesi'nde oturan Irak uyruklu Muhammet G. ile Iraklı arkadaşı Ali Nihat A. arasında dün henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Evde ikili arasında çıkan arbedede Ali Nihat A., arkadaşı Muhammet G.'yi sırtından bıçaklayıp ağır yaraladı. Komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Muhammet G., ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Muhammet G. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evde yakalanarak gözaltına alınan Ali Nihat G. ise ifadesi için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne götürüldü.

İşlemlerinin ardından elleri önden kelepçeli olarak adliyeye sevk edilen Ali Nihat G., 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.