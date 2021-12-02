Eskiyörük: Süt ürünleri raflarda 40 zamlanacak
Çiğ sütün litre fiyatına gelen zam sonrası piyasada yangının şimdilik söndüğünü ifade eden Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, "Bu artış ortalama yüzde 40 civarında raflara yansıyacak” dedi.
Çiğ Süt litre fiyatına gelen zam sonrası piyasada yangının şimdilik söndüğünü ifade eden Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, süt ürünlerinin zamlanacağını söyledi.
Eskiyörük, “Aynı anda gübre, yem, akaryakıt gibi bütün girdi maliyetlerde ortalama yüzde 80 oranında artış yaşanırken süt fiyatı sadece yüzde 14 arttı. Üretici artan maliyetlerle baş edemeyip ineklerini kesime göndermeye başlamıştı neyse ki zamanında müdahale edildi. Açıklanan süt fiyatıyla yangın şu an için söndürüldü. Yem fiyatları ve diğer girdiler artmazsa açıklanan rakam şuan için durumu kurtardı. Dünyada uygulanan 1.3 yem-süt paritesine göre normalde süt fiyatının 5.2 TL olması gerekiyor ancak tüketicinin alım gücünü de düşünmek lazım şuan için artış üreticiyi zor durumdan kurtaracak seviyede. Bundan sonraki süreçte tüketiciyi düşünmeliyiz. Bu artış ortalama yüzde 40 civarında raflara yansıyacak” dedi.
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