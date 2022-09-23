Esnaf iflas etti, yurttaş icralık

23 Eylül 2022 Cuma, 07:47

AKP yönetiminin ekonomi politikaları nedeniyle yurttaşın alım gücü erirken yurttaş, esnaf, sanayici ve üretici de iflasın eşiğine geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yılın ilk sekiz ayında illere göre iflas eden esnaf sayısına ilişkin verileri paylaştı. 81 ilde toplam iflas eden esnaf sayısı 74 bin 581 olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın ilk sekiz ayında işyerini kapatan esnaf sayısı 61 bin 736 iken bu yılın ilk sekiz ayına göre yüzde 20’lik bir artış oldu.

ESNAF KİLİT VURDU

Ege Bölgesi’nde iflasın en çok yaşandığı il 5 bin 144 ile İzmir oldu. Manisa’da 2 bin 211 esnaf, turizm kenti Muğla’da ise 2 bin 150 esnaf kepenk indirdi. Aydın 1932, Balıkesir 1763, Denizli 1160, Çanakkale 1116 ve Uşak’ta ise 673 esnaf işleri iyi gitmediği için kapısına kilit vurdu. Kapatılan işyerlerine “kiralık” ve “satılık” levhaları asıldı. Türkiye genelinde iflas eden ilk beş il, İstanbul 7 bin 82, İzmir 5 bin 144, Ankara 4 bin 61, Antalya 3 bin 583 ve Bursa 3 bin 164.

KOBİ BORÇLARI ARTTI

Pandemi döneminden bu yana taşıdıkları borç yükünü hafifletemeyen KOBİ’lerin bankacılık sektörüne olan borçlarının temmuz ayında önceki aya göre 42.3 milyar lira daha artarak 1 trilyon 615 milyar liraya yükseldi. Tek çareyi bankalardan kredi kullanmakta bulan KOBİ’lerin borcu, bu yılın ilk yedi aylık döneminde 484 milyar lira arttı. Bu borcun 61 milyar liralık kısmı ise bankalara vadesinde ödeyemedikleri bu nedenle de takibe alındıkları borçlardan kaynaklanıyor. Temmuz ayı itibarıyla toplam 350 bin KOBİ, ödeyemedikleri kredi borçları yüzünden bankaların icra takibinde bulunuyor. Ege Bölgesi’nde iflas eden esnaf sayısının geçen yıllara göre artması ardından beş yıldızlı otellerin de zarar ettiği için satılığa çıkarılması kayıtlara geçti. İzmir’de 142 otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve apartlar satılığa çıkarıldı. Kıyı bölgelerde en çok satılık otel sayısı 172 ile Muğla olurken Balıkesir’de 70, Aydın’da 40, Çanakkale’de 44, Denizli 6 ve Manisa’da iki.

GİRGİN: İŞ YERİ DÖRT KEZ EL DEĞİŞTİRİYOR

Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin: Pandeminin zararlarını halen kapatmaya çalışıyoruz. Borcu olmayan esnaf yok. Halen yapılandırmalarla, ödeyemediğimiz faturalarla, icralarla boğuşuyoruz. Önümüzde zor bir kış mevsimi var. İşlerimiz gün geçtikçe durgunlaşıyor. Giderlerimiz gün geçtikçe artıyor. Dün aldığımız bir ürünü bugün aynı fiyata bulamıyoruz. Yaşadığımız ekonomik koşullar ve piyasa şartları iyiye gitmiyor. Bu dönemde en büyük sıkıntımız kiralar. Emlak sektöründeki kriz sonrası kiralar ateş pahası oldu. Geçen yıl 5 bin liraya kiralanan bir dükkân bu yıl 25 bine kadar çıkıyor. Bizim kazancımız aynı oranda artmıyor ki. Şu anda kimse bu kiraların altından kalkabilecek durumda değil. İşyeri sahipleri kirasını ödeyebilecek parayı bile kazanamıyor. Nasıl iflas etmesin? Bu sebepten ötürü çok fazla esnaf arkadaşımızı kaybettik. İnsanlar mahkemelerle, icralarla, borçlarla uğraşacağıma dükkânımı kapatayım evde oturup emekli maaşımı harcayayım diyor ve pes ediyor. Bir işyerinin yılda dört kez el değiştirdiğini bile görüyoruz. Evet iflaslar fazla ama yeni açılan işyeri sayısı da çok. Bu zaten ticaretin kuralı. Fedakârlıkla, elimizdeki sermaye ile salgın sürecini bir şekilde aştık. Kapanan işyeri sayısının artmasında pandemi kadar krizin de etkisi oldu. Eskiden boşalan bir dükkâna 1-2 ayda yeni kiracı gelirken, şimdi işyerlerine baktığımızda 6 ay, hatta 1 yıl boş kalıyor. Kemeraltı Çarşısı’nın ara sokaklarında çok fazla boş dükkân var. Eskiden Kemeraltı’nda 15 bin esnaf varken bu rakam pandemide 8-9 binlere kadar geriledi.