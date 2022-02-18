Esnaf: Işık yakmamaya gayret ediyorum, 7-8 kat elbise giyerek çalışıyorum

18 Şubat 2022 Cuma, 15:48

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, İzmir Kemalpaşa’da esnafı ziyaret etti. Kemalpaşa esnafı, gelen zamlardan sonra elektrik harcamamak için karanlıkta oturduklarını ve kat kat giydiklerini aktardı. Bir esnaf, “Klima açamıyoruz soğuklarda fatura gelecek diye açamıyoruz. Sarı ışıkları yeni yaktım az önce kapalıydı” dedi.

Başka bir esnaf, “Siz geliyorsunuz diye iki tanesini yaktım, ışık yakmamaya gayret ediyorum. 7-8 kat elbise giyerek çalışıyoruz. Isıtıcı çalıştırmamaya gayret ediyoruz. İnşallah giderler ülkemizin başından bunlar. Sadece esnaf olarak değil, bir makarna 8 lira, bir makarna çocukları doyurmuyor. Buraya elektrik faturası 350 lira geldi. 15 gün de hastaydım. 15 günlük 350 lira geldi. Ne yapmışım burada?” diye konuştu.

''MHP’LİYİM AMA ARTIK SİYASET UMURUMDA DEĞİL''

Bir başka esnaf, “Geçimde büyük sıkıntı var. Muhalefeti ben karıştırmam. Görüşüm de MHP’liyim ama artık siyaset umurumda değil. Tek derdim iki ekmeği akşam çoluğuma çocuğuma götürebilmek. Bunu elbirliği ile düzelteceksiniz? Şu an borcu da düşünmüyorum. Sadece benim değil Kemalpaşa’nın ya da Türkiye’nin sıkıntısı. Tek derdim akşam çocuklarıma ekmek götüreyim karınlarını doyursun” dedi.

''SATTIĞIMIZ MALI YERİNE KOYAMIYORUZ''

Başka bir esnaf da “Dört beş katına çıkan ürünler var. Daha yeni fiyattan bile satamıyoruz. Güncel fiyatı koyamıyoruz. Koysak uçtu gitti. Sattığımız malı yerine koyamıyoruz” diye ürün maliyetlerinden şikayet etti.

''MÜCADELE EDİYORUZ''

Mahir Polat, “Her taraftan mücadele edeceğiz. Bugüne kadar kime oy verdiysen verdin, verecek başka partiler var. O yüzden bunları öyle bir göndermemiz lazım ki güzel bir düzen kurmamız lazım. Mücadele ediyoruz. Bekliyoruz ki erken seçim olsun. En azından ekonomiye güven getirelim. En azından adalet kavramı getirelim” dedi.