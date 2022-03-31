Esnaf isyan etti: Koliyle yumurta alan vatandaş 2-3 tane alıyor
CHP Ulukışla İlçe Başkanı Hüseyin Toker, Niğde Ulukışla'da esnafı ziyaret etti. Esnaf Engin Öztürk, "Eski ramazanların tadı tuzu kalmadı yani koliyle yumurta alan vatandaş 3,5 tane yumurta alıyor" dedi. Alışveriş yapmak için markete gelen bir vatandaş ise, "Akşama iki paket makarna aldım. Çocuklara makarna yapacağım. Alacak gücümüz yok" dedi.
CHP Ulukışla İlçe Başkanı Hüseyin Toker, ilçede esnaf ziyaretinde bulundu. Burada konuşan market esnafı Engin Öztürk, vatandaşların artık bir paket makarnaya muhtaç kaldıklarını ve koliyle yumurta alan vatandaşların taneyle aldıklarını ifade etti.
"İNSANLAR ARTIK MAKARNAYA MUHTAÇ KALDI"
Marketçi Engin Öztürk, "Aslında çok kötü. Eski Ramazanların tadı tuzu kalmadı yani koliyle yumurta alan vatandaş 3,5 tane yumurta alıyor, peyniri kilo ile alan vatandaş 100 gram, 200 gram parasının yettiğince alabiliyor, çünkü 10 liraya aldığı zeytin 50 lira oldu. Vatandaş artık 1 tane alırken yarım alıyor çeyrek alıyor. Millet alamıyor artık, bir paket kötü makarnaya muhtaç kaldı millet" dedi.
"ÇOCUKLARA MAKARNA YAPACAĞIM"
Markete alışveriş yapmaya gelen bir vatandaş, "Eşim çalışıyor ama aldığımız maaş artık bize yetmiyor. Akşama iki paket makarna aldım. Çocuklara makarna yapacağım. Alacak gücümüz yok. Tek biz değil, çalışmayan vatandaşlar ne durumda bilmiyoruz. Biz böyleyiz, çalışmayan insanları hiç düşünemiyorum" dedi.
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