Esnaf: Geçinemeyen aile, bebek arabasını sattı

18 Şubat 2022 Cuma, 12:47

Özcan Purçu, Kemalpaşa’da esnafın sorunlarını dinledi. Purçu, ikinci el eşya satan bir esnafla dertleşirken daha önce uğradığı bir spotçunun kendisine “Vekilim böyle bir şey görmedik. Herkes bize telefon ediyor. Çekyatım satılık, klimam satılık, dolabım satılık ve makinem satılık diyor” dediğini aktardı.

Purçu, ikinci el eşya satana esnafa “Size de çok telefon geliyor mu” diye sordu.

''BEBEK ARABASINI SATTILAR”

Kendilerine de çok telefon geldiğini belirten esnaf, “Şu araba mesela, bebek arabası. Ailenin durumu yok, parasız kalmış, bebek arabasını sattılar. Biz de ekmek parası için almak durumundayız" dedi.

Özcan Purçu ise "Karnını doyurmak için çocuğunun arabasını satıyor. Bu duruma kadar düştük. Yazıklar olsun" karşılığını verdi.

"BİZ DE GEÇİNEMİYORUZ"

Esnaf, yaşadıkları sorunları Purçu’ya anlatırken "Şu anda 52 yaşındayım. Sigortam ve primlerim tam olmasına rağmen emekli olamıyorum. Yaşı bekliyorum. Bu dükkan kira, evim de kira. Fabrikada iş de bulamıyorum yaşımdan dolayı. Biz de geçinemiyoruz" dedi.