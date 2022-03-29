Ahmet Davutoğlu'na esnaf ziyareti sırasında 'protesto'

29 Mart 2022 Salı, 13:27

Bir dizi programa katılmak üzere Adana’ya gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Adana İl Başkanlığınca merkez Çukurova ilçesi Tellidere Mahallesi’nde düzenlenen açık hava mitingine katıldı.

Burada konuşma yapan Davutoğlu, iktidara geldiklerinde gençlerin ve çiftçilerin sorunlarına eğileceklerini dile getirdi. Davutoğlu, "Biz iktidara geldiğimizde önceliğimiz gençlerimiz olacak. Yurt dışına gitme telaşında olan gençlerimize ve özellikle genç çiftçilerimize karşılıksız hibe vereceğiz. Başbakanken bunun sözünü vermiş ve 20 bin dolar demiştim. Şu anki parayla 250 bin lira. İktidara geldiğimizde en azından 250 bin lira karşılıksız hibe vererek, genç çiftçilerimizi Çukurova'nın bu aziz topraklarını yeniden ayağa kaldırmak için teşvik edeceğiz." ifadelerini kullandı.

'HAİNSİN' DİYE BAĞIRDILAR

Davutoğlu, partililere seslendikten sonra esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaf ziyareti sırasında bir grup Davutoğlu’na tepki gösterdi.

Gruptan bir kişi Davutoğlu’na, "Sen devlet hainisin" diyerek tepki gösterdi. Başka bir kişi ise "Davanızı satmayacaksınız" diye bağırdı.

Kısa süreli gerginlik, parti üyeleri ve korumaların müdahalesiyle son buldu.

