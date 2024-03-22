'Esnaf masası kuracağız'

Yayınlanma: 22.03.2024 - 14:31

Güncelleme: 22.03.2024 - 14:31

CHP Seyhan Belediye Başkan adayı Av. Oya Tekin, ilçenin en hareketli ve ekonomik değer yaratan iş merkezleri Mobilyacılar Sitesi ve Barkal esnafları ile yaptığı toplantılarda, esnafın her türlü sorununa eğilecek bir ekipleri olacağını, ayrıca belediye bünyesinde bir ‘Esnaf Masası’ kurulucağını açıkladı. Seyhan’ın Adana’nın iş merkezi konumunda olduğunu ve yeni iş merkezlerine olan ihtiyacın her geçen gün arttığına dikkat çeken Tekin, “Yerel yönetimler olarak sizlerin kazancını nasıl artırabiliriz, nasıl daha iyi hizmet edebiliriz, sıkıntılarınızı nasıl giderebiliriz diye bir yandan sizin görüşlerinizi alırken, diğer yandan ilgili ekibimiz gece-gündüz çalışıyor” dedi.

‘YAPTIĞIMIZ İŞLERDE ŞEFFAF OLACAĞIZ’

Yüz yüze esnaf görüşmeleri yaptığını belirten Tekin, yaptıkların her işin şeffaf olacağını, her yurttaşın belediye ihaleleri, projeleri, gelir ve giderleri ile meclis toplantıları kararlarına kolaylıkla ulaşabileceğini belirtti. Tekin, esnaf masası kurmalarının gerekçesini ise “Bugüne kadar yaptığım temaslarda esnafımızdan irtibat kuramama, iletişe geçememe, sorunları anlatamama gibi problemleri aldık. Büyükşehir belediyemiz zaten bu konularda bir çalışmayı sürdürüyor. Bizler de sizlerle birlikte özellikle çözümü çok kolay olan ama geciktirilen sorunlarınızın belediyemizi ilgilendiren kısımlarını süratle çözeceğiz ” diyerek ifade etti.