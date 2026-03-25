Esnaf ve sanatkarlar odalarının kadın başkanları

Dünya Esnaf ve Sanatkarlar Derneği - Ahi Enstitüsü, Türkiye’de ilk kez esnaf ve sanatkar odalarının 13 kadın başkanını bir gün sürecek beş oturumlu toplantıda buluşturuyor. “Anadolu’nun Ahisiyiz, Türkiye’nin Ailesiyiz” projesi kapsamında düzenlenecek zirvede, kadın başkanlar ailenin ve çocukların korunması, kadına yönelik şiddetin engellenmesinde esnaf ve sanatkarın rolünü tartışırken mesleki eğitimi de masaya yatıracak.

ANKARA’DA TARİHİ BULUŞMA

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen proje kapsamında gerçekleştirilecek olan buluşma, 2 Nisan 2026 Perşembe günü saat 10:00’da Öz Finans İş Sendikası Konferans Salonu’nda yapılacak. Çok sayıda esnaf odası ve demokratik kitle örgütünün kadın başkanının katılacağı toplantıya devlet erkanı ve siyasiler de davet edildi.

‘KADIN BAŞKANLARIN SESİ DAHA GÜR ÇIKACAK’

Dünya Esnaf ve Sanatkarlar Derneği / Ahi Enstitüsü Başkanı Fehmi Çalmuk, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada “Türkiye’de üç bine yakın esnaf ve sanatkar odaları içinde sayıları 40’ı bulmayan kadın başkanları olan bitene seyirci kalmadıklarını, ekonomiden sosyo kültürel hayata kadar her alanda seslerini daha gür çıkarmaya kararlılar. “Ahiyiz, Aileyiz Buluşması” bu anlamda bir ilki temsil etmesi bakımından çok önemli bir toplantı. Ailenin korunması, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, gençlerin ve çocukların kötü alışkanlıklara karşı korunması, mesleki eğitimin geleceğini masaya yatıracaklar. Toplantının çıktıları başta hükümet olmak üzere kurum ve kuruluşları bir yol haritası olacak nitelikte olacak. Biz Ahi Enstitüsü olarak ilk adımı atıyoruz. Temenni ederim ki Ahiyiz Aileyiz Buluşması geleneksel bir hal alarak, toplumsal bir misyon taşır” dedi.

13 KADIN BAŞKAN 5 AYRI OTURUMDA KONUŞACAK

Buluşma kapsamında kadın başkanlar beş kritik konu başlığı altında sunumlar ve konuşmalar gerçekleştirecek. Oturumları Ankara Ticaret Odası’nın eski genel müdürü sosyolog Gaye Yardımcı yönetecek. Oturumlar, şöyle açıklandı:

1. OTURUM: Ailenin Korunmasında Esnaf Ve Sanatkârların Rolü

-Ayşe Aydın

İstanbul Güzellik Uzmanları ve Güzellik Salonu İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı

-Pınar Gören

Akhisar Lokantacılar Köfteciler Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı

2. OTURUM: Ailenin Korunması Ve Güçlendirilmesinde Kadınların Esnaf Ve Sanatkâr Olarak İstihdamı

-Emine İleri

Bayrampaşa Bakkalar Mezeciler ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı

-Meltem Dur

Fatsa Giyim Eşyaları Esnaf Odası Başkanı

-Hesna Korgan

Kuaför Ve Güzellik Uzmanları Birlik Beraberlik Dayanışma Ve Kalkınma Derneği Başkanı

3. OTURUM: Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Esnaf Ve Sanatkârın Rolü

Oturum Başkanı:

-Ferihan Karasu

İstanbul Tekel ve Gazete Bayiler Odası Başkanı

-Nazmiye Dursunlar

Safranbolu Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı

4. OTURUM: Çocukların Ve Gençlerin Kötü Alışkanlıklara Karşı Korunmasında

Esnaf Ve Sanatkârın Rolü

-Nurhan Güdücübaş

Eskişehir Terziler Odası Başkanı

-Terlan Kaya

İstanbul Sahne Perde Film Eğlence Yerleri Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı

-Şaziye Kahrımanlı

Kocaeli Terziler-Dokumacılar-Deri Giyim Eşyası İmalat ve Onarımcıları Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı

5. OTURUM: Ailenin Korunması Ve Güçlendirilmesinde Mesleki Eğitim

(Usta-Çırak İlişkisi

-Mehlika Gider

Kadın İşverenleri Ve Sanayicileri Derneği (Kasider) Başkanı

-Sema Ersoy

Eskişehir Saatçiler Esnaf Odası Başkanı

-Eda Yıldız Karadağ

Bayrampaşa Erkek Ve Kadın Berberler Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı