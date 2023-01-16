Esnafa ateş edip silahını düşürünce canından oldu
İstanbul Ümraniye'de iki sürücü arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Araya esnaf da girince kavga büyüdü. Silahını çeken sürücü 4 esnafı yaraladı. Daha sonra elinde silahını düşüren sürücü esnafın ateş etmesiyle vurularak hayatını kaybetti.
Ümraniye’de iki sürücü arasında sanayi sitesi önünde yol kavgası yaşandı. Kavga eden iki sürücüye sanayi sitesi esnafı müdahale etmek istedi.
ESNAFA ATEŞ ETTİ
Sürücünün biri olay yerinden ayrılırken diğeri bu sefer esnafla kavga etti.
Sürücü ateş ederek 4 esnafı yaraladıktan sonra silahını düşürdü.
SİLAHINI DÜŞÜRDÜ, CANINDAN OLDU
Düşen silahı alan bir esnaf sürücüye ateş edip öldürdü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olaya ilişkin çalışma başlattı.
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