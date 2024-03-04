Esnafların tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iki esnaf arasında çıkan tartışmada bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü.

İHA
Yayınlanma: 04.03.2024 - 12:21
Esnafların tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
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Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Alpaslan Mahallesi Seval Sokak üzerinde meydana gelen olayda sokak üzerinde iki esnaf olan O.T. ile L.T. arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın büyümesiyle L.T., yanında bulunan tabancayla O.T.’ye ateş açtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde O.T.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemelerin ardından O.T.’nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Şüpheli L.T. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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