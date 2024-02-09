Lüks moda devi İzmirli esnafa karşı

Yayınlanma: 09.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 09.02.2024 - 03:00

Dünyaca ünlü lüks moda markası Hermès, İzmir’de aynı isime sahip bir sahaf işleten Ümit Nar’a karşı patent mücadelesi başlattı. Küçük bir dükkânda Hermes Sahaf ismiyle ikinci el kitapları okurla buluşturan Ümit Nar “Ticari haklarım için hukuk mücadelesi veriyorum. Hermes mitolojik bir isim. Kimse kendisine mal edemez” dedi. Nar’ı dükkanında ziyaret ederek süreci konuştuk. Konak’ın şirin yapılarından Latif Bey Köşkü’nün bodrum katında Hermes Sahaf ismiyle bir kitapçı faaliyet gösteriyor. Bu kitapçının işletmecisi Ümit Nar’ın son yıllarda dünyaca ünlü moda markası Hermès ile başı dertte. Çünkü Hermes Sahaf isminin patentini almak istemesi üzerine bu moda devinin avukatları kendisine isim değişikliğine gitmesi konusunda ihtar çekmiş. Ardından ise üç yıldır devam eden hukuk mücadelesi başlamış.

ASTSUBAYLIKTAN SAHAFLIĞA

Aslında Nar, Hermes Sahaf ismini 2008 yılından itibaren kullanarak şirketinin faaliyetlerine devam ediyor. Kendisi sahaflık mesleğini yapabilmek için astsubaylığı bırakarak İstanbul Beyoğlu’nda küçük bir işyeri açmış. 2018 yılında ise memleketi İzmir’e dönerek faaliyetlerine burada devam etmeye karar vermiş. Ümit Nar süreci şöyle anlatıyor: “İzmir’e geldiğimde annemin sağlık sorunları nedeniyle 2 yıl kadar mesleğime ara vermek zorunda kaldım. Sonra faaliyetlerimi tekrar sürdürmeye başladım. Ben Beyoğlu’nda sahaf festivali gibi organizasyonları da koordine ettiğim herkes beni zaten Hermes Sahaf olarak bilir. İnsanların telefonlarında dahi Hermes Sahaf olarak kayıtlıyım. Kendi alanımızda, sahaflar arasında tanınırlığım var aslında. Bu nedenle başıma can sıkıcı olaylar da geldi. Hermes Sahaf ismiyle kartvizit bastırıp dağıtan kişiler kitap verileceğini söyleyerek insanlardan kapora toplamış. Mesela sosyal medyada da Sahaf Hermes ismiyle hesaplar görüyorum. Bu nedenle de isim haklarını almak başvuruda bulundum. Onaylandı da. Patent gazetesinde yayımlanmasını beklediğim süreçte Hermès Paris’in Türkiye’de çalıştığı avukatlık kurumundan ihtarname aldım. Oldukça kibirliydi. İsmi kullanamayacağım ve değiştirmem gerektiği söyleniyordu. Ben de hukuk mücadelesi başlatalım diyerek rest çektim.” Hermès firmasının patent kurumuna itirazda bulunduğunu aktaran Nar tepkisini şu sözlerle dile getiriyor: “Dört başlıktan üçünde beni haklı buldular. Ancak bir başlıkta haksız buldular. Zaten bu başlık benim ticari faaliyetimi engelliyor. Hermès’e göre onlar kendi mağazalarında kitap da satabilir. Ve yine onlara göre kendi mağazalarından 50 bin dolara çanta alan müşterileri, gelip benim tek bir sokakta faaliyet gösteren küçük dükkânımın önümden geçerken burasının bir Hermès markasının mağazası olduğunu düşünebilir.”

KENDİLERİNE MAL EDEMEZLER

Hermès ismini kimsenin tekeline almaması gerektiğini vurgulayan Nar, “Bu isimle faaliyet gösteren gayrimenkul şirketleri, sanayi firmaları da var. Ancak burada sorun benim kendi dükkânımda kitap satıyor olmam. Çünkü onlar da kendi mağazalarında kitap satabileceklerini iddia ediyorlar. Hermes dünyaya mal olmuş bir isim. Binlerce yıldır insanlık tarafından bilinen bir isim. Bu firma ise ‘tarihin bundan sonraki kısmında bu ismi sadece biz kullanacağız’ Mantıklı değil” diyor. Yaşanan hukuk sürecinde bir sonraki duruşma ise 27 Mart’ta. Küçük bir dükkânda kültür üretimi yapan yerli esnafa karşı uluslararası moda devi şirketin başlattığı “isim hakkı” kavgasına karşı mahkemenin alacağı karar ise şimdiden merak konusu.

HERMES NEDİR?

Hermes antik Yunan mitolojisinde bir tanrının ismi. Üstün özelliklere sahip Hermes yine Yunanca’da üç kere kutsanmış anlamına da geliyor. Mitolojide tanrıların en güçlüsü Zeus’un haberciliği görevini üstleniyor. Aynı zamanda Hermes tanrıların en kurnazı olarak da biliniyor.

Aynı isimde bir de Fransız girişimci Thieryy Hermès tarafından kurulmuş bir lüks moda markası bulunuyor. Şirketin 2022 yılı cirosu ise 11,6 milyar avro.