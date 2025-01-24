ESP ile SGDF'ye MLKP operasyonu: 34 şüpheli tutuklandı

Yayınlanma: 24.01.2025 - 23:42

Güncelleme: 24.01.2025 - 23:42

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, silahlı terör örgütü MLKP'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, örgütün açık alan yapılanması olduğu öne sürülen ve DEM Parti'nin bileşeni olan Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ve örgütün gençlik yapılanması olduğu iddia edilen Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 41 şüphelinin, terör örgütünün Kasım ayını "Ölümsüzler Ayı" ilan etmesi sebebiyle örgüt mensupları tarafından yapılan mezar anmaları ve kapalı alan toplantılarına katıldıkları, terör örgütü propagandası yapılan korsan eylemlere katıldıkları ve örgüt mensuplarının duruşmalarını takip ederek cezaevinde ziyaret ettikleri tespit edildi.

Başsavcılık, terör örgütü MLKP içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair haklarında ifadeler olan, fiziki ve teknik takip yapılan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 21 Ocak'ta İstanbul'da 35 adrese ve Ankara, Eskişehir, Yalova, İzmir ile Diyarbakır'da 13 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti.

34 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlar kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 41 şüpheli, bugün İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Şüphelilerden biri, ifadesi alındıktan sonra savcılık tarafından serbest bırakılmış, 38 şüpheli tutuklama, iki şüpheli ise adli kontrol uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Hakimlikçe sorgulanan 40 şüpheliden 34'ünün tutuklanmasına, 4 şüphelinin ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına karar verildi.