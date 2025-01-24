İstanbul'da suç örgütlerine operasyon: 51 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütlerine yönelik 11 ilçede düzenlediği operasyonlarda 51 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İstanbul'da suç örgütlerine operasyon: 51 gözaltı
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DHA
Yayınlanma: 24.01.2025 - 16:23

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, organize suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik 25 Aralık 2024 ile 18 Ocak 2025 tarihleri arasında eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Operasyon, 'kasten Öldürmeye Teşebbüs', 'işyerlerine silahla ateş etme' suçlarına karışan ve 'silahlı suç örgütlerini organize eden' kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik düzenlendi.

Operasyon kapsamında, 102 ruhsatsız tabanca, 321 şarjör, 2 otomatik tabanca, suikast tabancası, 2 bin 102 fişek, 10 av tüfeği ve çok sayıda uzun namlulu tüfek parçası ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilenler, Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

23 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan 51 şüpheliden 24'ünün işlemleri sürerken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İşlemleri tamamlanan 23 şüpheli ise sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #Suç örgütleri #Operasyon #örgüt

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