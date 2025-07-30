Esra Bağcı boşanmak istediği için bıçaklanarak katledildi: Eşini öldürüp 'aldatıldım' dedi

Iğdır’da geçen yıl Esra Bağcı (25), boşanma aşamasında olduğu eşi uzman çavuş Ferdi Bağcı (32) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Bağcı hakkında “nitelikli şekilde kasten öldürme, kadına ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı kasten öldürme” suçundan açılan davanın ilk duruşması geçen haftalarda görüldü.

Sanık Bağcı, duruşmada savunmasını yaptı. Bağcı, eşi tarafından aldatıldığını öne sürerken olaya ilişkin, “Olayı hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde üstüm başım kan içerisindeydi” ifadesini kullandı. Ayrıca sanığın, Esra Bağcı’yı yaralı olarak gördüğü ancak arabaya taşımadığı ortaya çıktı. Sanık, “Araca taşımak istedim ancak taşıyamadım” savunmasını yaptı. Öte yandan, Bağcı’nın uzaklaştırma kararı olmasına karşın katledildiği de ortaya çıktı. Duruşma 2 Ekim tarihine ertelenirken sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

HAYIR DEDİĞİ İÇİN...

Cumhuriyet’e konuşan dosyanın ve Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatı Çisel Demirkan Sakallı, “Esra’nın katliamı ne yazık ki ülkemizde bitmeyen kadın cinayetlerinden daha farklı değil. Esra sadece boşanmak istediği için hayatta kalmak istediği için kendisine uygulanan şiddete ‘hayır’ demek istediği için öldürüldü. Birçok cinayet dosyasında gördüğümüz gibi sanık yine aynı savunmaları yaptı, aldatıldığını iddia etti. Düzenini yarattığı bu karanlık önce kadınlara ve çocuklara saldırıyor ve her saldırıda sanıklar kadını ve namusunu baz alarak savunmalar yapıyor. Evlilik içi tecavüze maruz kalan Esra ‘hayır’ dedi, kendini çocuğunu korumak için hayatta kalmak istedi. Sonunda canavarca bir hisle katledildi” diye konuştu.

Ankara’da Döne Çelebi’yi öldüren failin de ‘aldatma’ savunması yaptığını hatırlatan Sakallı, “Bu düzen değişene kadın cinayetleri bitene kadar Esra’lar Döne’ler ölmesin diye mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.