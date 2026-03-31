Tutuklanan Esra Işık için çağrı: ‘Doğa savunucuları yalnız değildir’

Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri, Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı direnişi savunucusu Esra Işık’ın tutuklanması sonrası eylem çağrısı yaptı. Yapılan çağrıda, “Doğa savunucuları yalnız değildir. Esra serbest bırakılsın” ifadeleri yer aldı.

1 Nisan Çarşamba günü saat 18.30’da Ankara Yüksel Caddesi’nde yapılacak buluşmaya yurttaşlar davet edildi.

NE OLMUŞTU?

Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin “acele kamulaştırılması” kararına karşı açılan davalar sürerken, bölgede keşif yapılmak istenmişti. Keşif heyetinin jandarma eşliğinde alana gelmesine tepki gösteren köylüler Akbelen girişinde toplanmıştı.

İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık’ın kızı Esra Işık da keşif heyetine itiraz edenler arasındaydı. Işık, gece yarısı evinden alınarak gözaltına götürüldü. Sağlık kontrolü ve ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından “mahkeme heyetine engel olmak” suçlamasıyla tutuklandı.

Işık’ın avukatı Arif Ali Cangı, müvekkilinin yalnızca devam eden davalara dikkat çekmek istediğini belirterek, tutuklama kararına tepki gösterdi.