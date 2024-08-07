Estetik için Türkiye'ye gelen turist ameliyat sonrası hayatını kaybetti
İspanya'dan İstanbul'a estetik ameliyat olmak için gelen 42 yaşındaki Perla Virginia Baez Garay, Şişli'deki özel bir hastanede geçirdiği cerrahi operasyonun ardından yaşamını yitirdi.
İstanbul'da, özel bir hastanede estetik ameliyatı olan İspanyol kadın, bir gün sonra hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, İspanya uyruklu Perla Virginia, Şişli'deki özel bir hastanede 2 Ağustos'ta estetik ameliyatı oldu.
Operasyondan bir gün sonra solunum sıkıntısı ve kalp durması nedeniyle hayatını kaybeden Virginia'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine savcılık talimatıyla "taksirle öldürme" suçundan soruşturma başlatırken ameliyatı gerçekleştiren doktor A.C.O gözaltına alındı.
Doktor, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Meyve suyunu iade etti, 315 milyon dolar kazandı!
- Ebrar Karakurt’tan AKP trolüne: ‘Kim bu lavuk?'
- MEB'den yaz tatili kararı!
- CHP'den ilk yanıt geldi!
- Hamas'ın yeni lideri belli oldu!
- Çocuğun yakınları da silahla saldırdı!
- Bakan Uraloğlu'ndan yeni açıklama
- Ya Erdoğan kimin adayıydı?
- Filenin Sultanları'nın rakibi belli oldu!
- Adana'da art arda 3 deprem