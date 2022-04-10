Et ve Süt Kurumu'ndaki çok maaşlı yönetim ortaya çıktı
3 yıldır zarar eden Et ve Süt Kurumu'ndaki (ESK) 6 yönetim kurulu üyesinden 3’ü çift maaş, eski Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ağabeyinin kayınbiraderi ise 3 maaş alıyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kapıdan geri çevrildiği Et ve Süt Kurumu (ESK), üç yıldır zarar ediyor.
2017'yi 279 milyon 337 bin lira kârla kapatan kurum, 2018'den itibaren zarara geçti. 2020 yılı zararı da 222 milyon 991 bin lira oldu. 2021 yılı hesabı ise henüz açıklanmadı.
Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, 6 yönetim kurulu üyesi bulunan kurumda 4 üye çifte maaş alıyor.
Yönetim Kurulu Üyesi (YKÜ) Hasan Hüseyin Aydemir'in de 3 maaşlı ve eski Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ağabeyinin kayınbiraderi olduğu ortaya çıktı.
Aydemir; bakanlıkta müşavir, Tarım Kredi Kooperatiflerinde denetçi ve ESK'de yönetim kurulu üyesi… Aydemir ESK'den yönetim kurulu üyeliği huzur hakkı ile Bakanlık'tan müşavirlik maaşı, Tarım Kredi Kooperatifleri'nden de brüt 4 asgari ücret tutarında huzur hakkı alıyor. Yönetim Kurulu Üyesi Zekeriya Erdurmuş, 2018-2022 arasında Hayvancılık Genel Müdürlüğü görevindeydi. Geçtiğimiz günlerde ise Bakanlık Özel Kalem Müdürü oldu.
YKÜ Mustafa Altuğ Atalay da aynı zamanda Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü… Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Müşaviri Sezai Aydın da ESK yönetim kurulu üyelerinden. Kurum dışından gelen yönetim ve denetim kurulu üyelerine 2020'de 353 bin TL ödendi. Kurum içinden atanan yönetim kurulu üyelerine ise kurul üyeliklerinden kaynaklanan ödemelerin dışında maaş da ödeniyor.
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