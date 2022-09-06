ETF Tekstil işçileri: Haklarımızı alana kadar mücadele edeceğiz

06 Eylül 2022 Salı, 17:52

İstanbul Tuzla’da üretim yapan ETF Tekstil fabrikasının kapatılması kararı sonrası, kıdem tazminatları ve ikramiyelerini alamayan işçiler, 47 gündür fabrika önünde ödenmeyen hakları için mücadele ediyor. Hakları için fabrika önünde nöbet tutan işçiler işveren Sanem Dikmen’in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Giyim Sanayicileri Derneği önünde eylem yaptı. Eylemde söz alan Deriteks Sendikası Genel Sekreteri Ayhan Yanılmaz, arabulucuk sistemi yüzünden hak arama mücadelelerinin önünün kesildiğini vurguladı. Fabrika önündeki direnişin devam ettiğini belirten Yanılmaz, “Biz emeğimizin karşılığı olan kıdem tazminatımızı istiyoruz. Haklarımızı alana kadar da mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Patron yapılan eylemler yüzünden çocuğunun psikolojisinin bozulduğunu söylüyor. Bizim çocuklarımızın psikolojisi yok mu” dedi. İşçiler haklarını alana dek mücadele edeceklerini belirten Yanılmaz, “Biz ne nafaka ne de sadaka istiyoruz, biz sadece alın terimizin karşılığını istiyoruz” diye konuştu.

"ISRAR ETMEYİN"

Yanılmaz’ın konuşmasının ardından basın açıklamasını okuyan Deriteks Sendikası Tuzla Şube Başkanı Hikmet Numanoğlu, İşverenin sendikayla müzakere yapmak yerine arabuluculuk sistemiyle süreci işletmeye çalıştığını belirtti. Numanoğlu, işverenin işçilere alacaklarının yüzde 40’ını almaya zorladığını belirterek şunları söyledi: Yıllarca türlü fedakarlıklarla çalışan ve emeklerinin karşılığını alamadan bir çırpıda kapı önüne konularak yüzüstü bırakılan işçiler sendikamız öncülüğünde geceli gündüzlü 24 saat fabrikanın önünden ayrılmamış ve kararlı bir mücadele başlatmıştır. Analarının ak sütü kadar helal olan haklarını almak için verdiğimiz haklı mücadelenin karşısına polis şiddetinin de eklenmesi, makinaları satıp işçinin emeğinin karşılığını vereceği yerde makinaları kaçırıp işçiye polis şiddetini layık görmesi niyetini açık etmiştir. Bugün itibariyle iş yeri kapısının yağmur, çamur demeden, faturalar, kredi kartı borçları evde yığılırken, gasp edilen haklarımız için bekleyişimizin kararlılıkla devam ediyor. Buradan bir kez daha Sanem Dikmen’e Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği’ne (TGSD) sesleniyoruz. Sizi bugüne alın teri ve emeği ile taşıyan uzun yıllar işçiliğinizi yapmış, yaşamını fabrikanızda geçirmiş size bu derneğin başkanı yapma vasfını kazandırmış ETF İşçisinin hakkını daha fazla mağduriyet daha fazla öfke yaratmadan verin. Yanlışta ısrar başka yanlışları doğurur.”

Fotoğraflar: Vedat Arık

"VAZGEÇMEYECEĞİZ"

4 buçuk yıldır ETF Tekstil fabrikasında çalışan Gülşen Balta süreci Cumhuriyet’e anlattı. Ödenmeyen hakları için mücadele ettiklerini belirten Balta, “Bizim kazanılmış haklarımızı vermiyorlar. Çok emek verdik, gece gündüz çalıştık. Pandemi sürecinde dahi üretmeye devam ettik. Biz çalışırken o kazandı, ancak fabrikayı kapatırken haklarımızı vermedi. Fabrikada çalışanların çoğunluğu kadın. Kadınlar bir zaman sonra direnmekten vazgeçer diye düşünüyorlar ancak bütün haklarımızı alana kadar mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

6 yıldır bu fabrikada çalışan Sema Lermi ise şu şekilde konuştu: “Patronun ‘ben yaptım oldu’ demesiyle fabrikamız kapandı. Temmuz maaşlarımız dahil birçok alacağımız ödenmedi”