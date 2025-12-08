Cumhuriyet Gazetesi Logo
Eti Bakır’ın deniz dolgusu bir ay askıda

Eti Bakır’ın deniz dolgusu bir ay askıda

8.12.2025 04:00:00
Güncellenme:
Cemil Ciğerim
Takip Et:
Eti Bakır’ın deniz dolgusu bir ay askıda

Samsun’da, Cengiz Holding’e bağlı Eti Bakır işletmelerinin 184 bin metrekarelik alanda planladığı deniz dolgusu projesiyle ilgili yeni bir bir gelişme yaşandı.

Samsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, liman amaçlı imar planı ve plan değişikliğinin 5 Aralık’tan itibaren 30 gün süreyle askıya çıkarıldığını duyurdu. Eti Bakır, daha önce ilgili bakanlıktan 177 bin metrekarelik dolgu alanında 807 bin metreküp depolama kapasitesine yönelik çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu belgesi aldı.

Plan açıklama raporunda, deniz yüzeyine yapılacak 177 bin metrekarelik dolgu alanı ile imar planında daha önce şev alanı olarak görünen 6 bin metrekarelik bölümün liman alanına dönüştürülmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Liman sahasında amonyak ve fosfat siloları, açık-kapalı silis depoları, asit ve amonyak tankları ile liman faaliyetlerine yönelik yük depolarının kurulmasına olanak tanımak amacıyla yapı yüksekliği düzenlemelerine de yer verildi.

İlgili Konular: #Samsun #Eti Bakır