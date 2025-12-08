Eti Bakır’ın deniz dolgusu bir ay askıda

Samsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, liman amaçlı imar planı ve plan değişikliğinin 5 Aralık’tan itibaren 30 gün süreyle askıya çıkarıldığını duyurdu. Eti Bakır, daha önce ilgili bakanlıktan 177 bin metrekarelik dolgu alanında 807 bin metreküp depolama kapasitesine yönelik çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu belgesi aldı.

Plan açıklama raporunda, deniz yüzeyine yapılacak 177 bin metrekarelik dolgu alanı ile imar planında daha önce şev alanı olarak görünen 6 bin metrekarelik bölümün liman alanına dönüştürülmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Liman sahasında amonyak ve fosfat siloları, açık-kapalı silis depoları, asit ve amonyak tankları ile liman faaliyetlerine yönelik yük depolarının kurulmasına olanak tanımak amacıyla yapı yüksekliği düzenlemelerine de yer verildi.