Eti Krom işçilerini tehdit etti: Yarın herkesi kapının önüne koyarım

Yayınlanma: 12.07.2024 - 10:53

Güncelleme: 12.07.2024 - 11:01

Elazığ'da bulunan Eti Krom işletmesinde taleplerini dinlemek için işçilerle bir araya gelen Yıldırımlar Holding'in sahibi Ali Rıza Yıldırım, işçilere tehditler savurdu.

Ali Rıza Yıldırım, "Yarın herkesi kapının önüne koyarım. İş sizin işiniz. Cevap verme bana. Ben sana söz hakkı verince konuşacaksın. Cevap verme bana. Ben sana söz hakkı verince konuşacaksın. Ben burayı sıfır yaparım, yarında kapıya kilidi vururum. Burası devlette kilitliydi. Para da kazanmıyordu para da kaybetmiyordu. Ben burayı aldım, bu hale getirdim." şeklinde konuştu.

''HEPSİNİN YERİNE ADAM ALABİLİRİZ''

Yıldırım, Alacakaya Belediye Başkanı Zafer Altınışık'ı hedef göstererek, "Eti Krom ailesi 1463 kişi. Şuanda azınlık. İş hakkı fes. Bu kadar basit. Bunların hepsinin yerine adam alabiliriz. Çünkü çoğunluk devam ediyor. Bunlar devam etmeyenler, örgütlenme olmuş. Örgütünde başı belediye başkanı. Bu şirketin başkan kim. Belediye başkanı neden benim sahama girip, size hocalık ve imamlık yapıyor. Bana tarih anlatma. Sen yoktun ben burayı devletten sıfır aldım. Yarın da herkesi kapının önüne koyarım. Burası kapanır" dedi.