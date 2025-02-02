Etibakır için Samsun Tekkeköy’deki 241.2 hektarlık alan özel endüstri bölgesi ilan edildi: Cengiz’e bir destek daha

Yayınlanma: 02.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 02.02.2025 - 04:00

AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen ve aldığı milyarlarca TL’lik kamu ihaleleriyle gündemden düşmeyen iş insanı Mehmet Cengiz’in şirketine bir ayrıcalık daha tanındı. Özelleştirilerek Cengiz Holding’e geçen Etibakır için Samsun Tekkeköy’deki 241.2 hektarlık alan “Eti Bakır Anonim Şirketi Samsun Özel Endüstri Bölgesi” ilan edildi. Kararla birlikte Cengiz Holding’e bağlı Eti Bakır Anonim Şirketi birçok vergiden muaf tutulacak. Bu ayrıcalığın tanındığı şirketlere kamu arazileri 49 yıllığına tahsis ediliyor. Bu kapsamda ruhsat, emlak ve damga vergilerinden muaf tutulan şirketlerin altyapısı bakanlıkça karşılanıyor.

SÜREÇ CARGİLL’LE BAŞLADI

Konuya ilişkin Umut-Sen sözcüsü Burcu Arıkan Cumhuriyet’e konuştu. Arıkan, “Özel endüstri bölgesi (ÖEB), 2002’de çıkan Endüstri Bölgeleri Kanunu içinde tanımlanan bir kavram. Endüstri bölgesiyle farklarından birisi ilkinde kurulu tesis olmama şartı varken ÖEB kurulu tesis olan alanlar için uygulanabiliyor” dedi.

Söz konusu uygulamanın sanayi alanlarını dönüşümüne neden olduğunu söyleyen Arıkan, “‘Cumhurbaşkanı Kararından önce Yönetici Şirketin kurulacağının taahhüt edilmesi’ ön koşullardan biri. Buradan anlayabileceğimiz üzere ÖEB ilanı öncesinde şirket belli oluyor. İlan edilen bölge içerisinde yer alan özel mülkiyette olan araziler için kamulaştırmaları da kolaylaştıran maddeler var. İlk ÖEB, Cargill için çıkarılmıştı. Bu uygulama kurulan tesislerin tarım arazilerinde kurulmaları sebebiyle açılan davalardan kurtaran bir formül olmuştu” ifadelerini kullandı.

Arıkan, “Anadolu’yu küresel fabrikanın bir parçası olarak inşa eden süreçte ÖEB, bağlı oldukları kanunla holdinglere en geniş yetkileri sunan ve vergi muafiyeti gibi teşviklerle ellerini iyice rahatlatan bir mekanizma. Bu alanların çevresinde var olan tüm yaşam alanları da holdinglerin çıkarına uygun şekilleniyor. Bu uygulamaların genelde mevcut liman ya da lojistik ağlar üzerinde alanların tercih edildiğini görüyoruz” değerlenirmesinde bulundu.