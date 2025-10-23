Etimesgut'ta su kesintisi uygulanacak

ASKİ'den yapılan açıklamada, tesisteki su deposunda seviye düşüklüğü meydana geldiği ve bu durumun kent genelinde basınç düşüklüklerine yol açtığı belirtildi.

Arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğü, tamiratın yarın saat 12.00’de tamamlanmasının planlandığı bildirildi.

Kesintiden etkilenen bölgeler şöyle sıralandı:

İstasyon, Kazım Karabekir, 30 Ağustos, Alsancak, Süvari, Elvan, Topçu, Piyade, Etiler, Ahi Mesut, Ayyıldız, Oğuzlar, Atakent Mahalleleri, Yeni Bağlıca Mahallesi’nin bir kısmı, Şeker, Şehit Osman Avcı, Altay Mahalleleri, Devlet Mahallesi’nin bir kısmı, Eryaman Mahallesi ve Tunahan Mahallesi’nin bir kısmı.

ASKİ, "Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklamasında bulundu.