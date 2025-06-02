Etkin pişmanlıkçı İhsan Aktaş ‘Araç verildi’ demişti: CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yalanladı

İBB ve CHP'li belediyelere yönelik hafta sonu yapılan son gözaltıların, Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik suçlamalar sebebiyle ocak ayından bu yana tutuklu bulunan iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın ifadeleriyle şekillendiği İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklanmıştı.

Aktaş’ın etkin pişmanlık kapsamında 11 Mayıs’ta verdiği son ifadede, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in usulsüz araç temin ettiğine yönelik bir iddia da yer aldı.

Çelik, söz konusu iddia hakkındaki gerçekleri Cumhuriyet’e açıkladı.

ARAÇ BENİM DÖNEMİMDEN ÖNCE TAHSİS EDİLMİŞ

Söz konusu aracın, kendisinin İl Başkanı olarak seçilmesinden 2 yıl kadar önce CHP envanterine geçtiğini belirten Çelik şöyle konuştu:

“Aziz İhsan Aktaş, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadede hakkımda ‘Özgür Çelik’e araç tahsis edilmiştir’ iddiasında bulundu. Şahsın ifadesinde belirttiği 06 CMN 251 plakalı Volkswagen Passat marka araç, il başkanlığım döneminde ilgili kişi ya da firma tarafından il başkanlığına verilen bir araç değildir. Söz konusu araç, benden önceki il yönetimi tarafından Ağustos 2021 tarihinde imzalanan bir sözleşmeyle CHP İstanbul İl Başkanlığı envanterine alınmıştır. Bununla birlikte araç, o dönemki il başkanımızın koruma polisleri tarafından kullanılmıştır.

—-—2021 TARİHLİ SÖZLEŞMENİN FOTOĞRAFI BURAYA EKLENECEK——-

ARACI MAKAM ARACI OLARAK KULLANMADIM

Söz konusu aracı hiç makam aracı olarak kullanmadığını belirten Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

8 Ekim 2023’te CHP İstanbul İl Başkanlığına seçildim. Göreve geldiğim zaman diliminde bir süre kişisel şirketim adına kayıtlı olan bir aracı kullandım. Sonrasında makam aracı olarak CHP İstanbul İl Başkanlığı adına kayıtlı 34 FYJ 575 plakalı Mercedes Vito marka aracı, makam aracı olarak kullanmaya başladım. Halen de bu aracı makam aracı olarak kullanıyorum.

VALİLİK TARAFINDAN VERİLEN KORUMA ARACI OLARAK KULLANILDI

“7 Kasım 2023 tarihinde İstanbul Valiliği tarafından tarafıma bir koruma polisi görevlendirildi. Görevlendirilen yakın koruma polisinin programlarımı takip etmesi için bir araç ihtiyacı tarafıma bildirildiğinde, İl Başkanlığı envanterine kayıtlı hangi aracın kullanıldığını sordum. Arkadaşlarım ilgili aracı 27.01.2021 tarihinde sözleşmeyle kiralanan 06 CMN 251 plakalı aracın kullanıldığını söylediler. Ben de valilik tarafından, tarafıma görevlendirilen koruma polisinin bu aracı kullanması gerektiğini söyledim.

SÖZLEŞMEDE SADECE GÜNCELLEME YAPILDI

“Sonrasında bu aracın emniyet şerididen beni takip edebilmesi ve ‘moda tabirle’ çakar ve geçiş önceliği kullanabilmesi için sözleşmenin güncellenmesi gerektiği tarafıma iletildi. 06/12/2023 tarihinde, 2021 yılında yapılmış sözleşme güncellenmiştir.

Aziz İhsan Aktaş adlı şahsın ifadesinde belirttiği gibi, şahsıma verilmiş bir araç yoktur. 2021 yılında sözleşmesi yapılmış bir aracın, il başkanı değişimi nedeniyle güncellenmesine yönelik bir işlem vardır. Söz konusu araç, makam aracı olarak kullanılmamıştır, 1 yıl boyunca devletin tarafıma görevlendirildiği koruma polisi tarafından kullanıldıktan sonra Ocak 2025 tarihinde ilgili firmaya iade edilmiştir. “

—SÖZLEŞMEYE DAİR GÜNCELLEME FOTOĞRAFI BURAYA EKLENECEK —

İFTİRA AT KURTUL DÜZENİNİN PARÇASI

“Söz konusu şahsın, tarafıma yönelttiği bu iftira son dönemlerde ortaya çıkan ‘iftira at kurtul’ düzeninin bir parçasıdır. Bu iddia, 275 gün önce Esenyurt Belediye Başkanımızın tutuklanmasıyla başlayan, 19 Mart’ta yapılan darbe girişimiyle devam eden ve 2 gün önce, aralarında arkadaşlarımızın da olduğu 47 kişinin gözaltına alındığı sürecin bir parçasıdır.

Uluslararası ve Türk hukuk normlarına göre soruşturulması gereken bir konu olduğunda önce deliller toplanır, sonra toplanan deliller üzerinden bir soruşturma başlatılır. Ancak 275 gündür insanlar şafak operasyonlarıyla gözaltında alınıyor ve tutuklanıyor. Sonrasında ise özgürlükleriyle, birikimleriyle tehdit edilerek iftiracılığa zorlanmaktadır.”