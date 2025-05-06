Etkin pişmanlıktan tahliye edilen Abbas’ın hâkimlik ifadesi ortaya çıktı: Çelişkili söylemler

İBB’ye yönelik ilk operasyonlarda, 19 Mart’ta gözaltına alınıp 23 Mart’ta tutuklanan ancak “etkin pişmanlıktan” faydalanarak 18 Nisan’da tahliye edilen İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas’ın tutuklanmadan hemen önce sulh ceza hâkimliğinde verdiği ifade ortaya çıktı.

Etkin pişmanlıktan tahliye edilen Abbas’ın hâkimlik ifadesi ortaya çıktı: Çelişkili söylemler
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Engin Deniz İpek
Yayınlanma: 06.05.2025 - 04:00

Etkin pişmanlık ifadesinde tutuklu Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun’un ihaleler ve anlaşmalar konusunda kendisine talimatlar verdiğine yönelik çeşitli iddialarda bulunan Abbas’ın, sulh ceza hâkimliğindeki ifadesinde ise “Murat Ongun benim amirim değildir. İş alanıyla ilgili yönlendirmesi olmamıştır. Genel Müdür sıfatıyla işlerimi yaparken Necati Özkan ve Murat Ongun’dan hiçbir şekilde talimat almadım” dediği ortaya çıktı.

DÜŞÜK PAY VURGUSU

Abbas, pekçok ihalenin Ongun’un talimatıyla verildiğini de öne sürdü. Etkin pişmanlık ifadesinde ihale süreçlerine dahil olmadığını söyleyen Abbas, “İhaleler, ihale kontrol birimi tarafindan kontrol edilir, en son aşamada bana imzaya gelirdi. Ben sadece imza atardım ama imza aşamasına kadar yapılan işlemlerle alakalı herhangi bir bilgim yoktur” ifadelerini kullandı.

Ancak Abbas’ın, yine sulh ceza hakimliğinde verdiği ifadede Kültür AŞ bünyesindeki ihalelerin usulüne uygun yapıldığını belirterek “Kültür A.Ş. faaliyetleri içerisinde bahsi geçen ihaleler çok düşük pay barındırmaktadır. Torba ihalelerde firmaların yetkinliklerinin olması, yasal sakıncalarının olmaması ve en yüksek teklifi vermesi, dikkat ettiğimiz unsurlardır” demesi dikkat çekti.

Abbas’ın etkin pişmanlık olarak değerlendirilen ifadesinde Dijital Deneyim Müzesi’nin amacının “seçimlere fon yaratmak” veya “kişilere haksız kazanç sağlamak” olduğunu söylemesi de geçen günlerde İBB tarafından yalanlandı. Abbas, müze açıldığında öve öve bitirememişti.


Etiketler: #ibb #medya #Medya a.ş

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