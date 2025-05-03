Ekrem İmamoğlu kamu çalışanlarına seslendi: İBB'yi kazıdılar, altından liyakat çıktı

Yayınlanma: 03.05.2025 - 10:17

Güncelleme: 03.05.2025 - 10:18

Silivri Cezaevi'nde tutuklu CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'yi hedef alan iki dalga operasyonun ardından tutuklanan çalışma arkadaşlarıyla ilgili açıklama yaptı, kamudaki çalışanlara seslendi.

"İBB kazıdılar, altından liyakat çıktı" diyen İmamoğlu, "Cezaevine attığınız yol arkadaşlarımın özgeçmişlerini okuyunca herkes ne kadar liyakatli kadrolar kurduğumuzu gördü" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, kamu kurumlarında çalışanlara da "Sizler bizim inşa edeceğimiz şeffaf, katılımcı, akıldan, bilimden, doğrudan, adaletten yana sistemimizle ve liyakate, performansa dayalı düzenlemelerle huzura kavuşacaksınız" diye seslendi.

İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarından paylaşılan açıklamasının tamamı şöyle:

"İBB’yi kazıdılar, altından liyakat çıktı.

Cezaevine attığınız yol arkadaşlarımın özgeçmişlerini okuyunca herkes ne kadar liyakatli kadrolar kurduğumuzu gördü.

Bu ülkenin iyi yetişmiş insanları var, binbir zorluğa rağmen kendini geliştirmiş evlatları var. Dürüst, çalışkan, aklı hür vicdanı hür milyonlarca genci var.

Bursu, işi ve fırsatı daima hak edene sunduk. Şimdi sıra tüm Türkiye sathına bunu yaymakta.

Ülkemizde yıllardır kamuda yaşanan her türlü çalışan adaletsizliğini, kamuda işe giriş hukuksuzluğunu, torpili, adam kayırmacılığı biz sonlandıracağız.

Partizanlıktan, ayrımcılıktan sağa sola savrulmuş, kamuda hak ettiği yeri ve konumu elde edememiş tüm kamu çalışanlarına sesleniyorum:

Sizler bizim inşa edeceğimiz şeffaf, katılımcı, akıldan, bilimden, doğrudan, adaletten yana sistemimizle ve liyakate, performansa dayalı düzenlemelerle huzura kavuşacaksınız.

İktidarımızda; etkili, verimli, hakkını veren insan kaynakları yönetim modelimizle mutlu, huzurlu bir ortamda, güvenceli bir biçimde milletimize büyük bir onurla hizmet edeceksiniz.

Kime yakın olduğuna, ideolojisine, inançlarına, dinine, diline, ırkına vs bakmadan herkese eşit fırsat sunacak, işini dürüstçe yapan hiç kimseye rövanşist bir duyguyla yaklaşmayacağız.

Hep birlikte çok güzel işler başaracağız. Birlikte çocuklarımıza ve gençlerimize çok güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti devleti emanet edeceğiz.

Bizim kadromuz bu ülkenin 86 milyon vatansever insanıdır."