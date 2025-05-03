İBB’den ‘yalanlar ve gerçekler’ açıklaması: ‘İSKİ’nin 2019 Haziran ve sonrasındaki hesaplarında 2-3 milyar TL bakiye yok'

Yayınlanma: 03.05.2025 - 16:32

Güncelleme: 03.05.2025 - 16:33

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) hakkında ortaya atılan "2019 Temmuz ayında bankada bulunan 2-3 milyar TL’lik mevduatın akıbetinin belirsiz olduğu" iddialarına karşı açıklama yaptı. İBB, söz konusu dönemde İSKİ’nin banka hesaplarında bu kadar büyük bir bakiye bulunmadığını ve bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu vurguladı.

İBB, açıklamasında, "İSKİ’nin, 2019 yılı Haziran ayı ve sonrasındaki 6 aylık dönemde banka hesaplarında 2 ila 3 milyar TL arasında bir bakiye bulunmamıştır. Mevcut olmayan bir paranın çekilmesi veya başka bir hesaba aktarılması teknik ve yasal olarak mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Açıklama, geçtiğimiz günlerde televizyon ekranlarında dile getirilen, "İSKİ’nin 2019 Temmuz ayında kamu ya da özel bir bankada bulunan 2-3 milyar TL’lik mevduatının akıbetinin belli olmadığı, paranın bankadan çekildiği ve nereye aktarıldığının bilinmediği" yönündeki iddialara karşı yapıldı. İBB, söz konusu iddiaları "yalan" olarak nitelendirerek, bu tür asılsız suçlamaların kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu belirtti.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

İBB açıklamasında ayrıca, "İSKİ, 2560 sayılı Kanun’la kurulmuş, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na tabi bir kamu kurumudur. Tüm banka işlemleri, Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği uyarınca yapılır ve düzenli olarak Sayıştay tarafından denetlenir. Bu tür büyük tutarlı mali işlemler, muhasebe kayıtlarında ve banka hesap dökümlerinde iz bırakmadan yapılamaz" denildi. İBB, İSKİ’nin gerçeği çarpıtan bu yayınlara karşı hukuki süreç başlattığını açıkladı.

GERÇEKLERİN PEŞİNDEN

Açıklamanın sonunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "Ortada ne kayıp bir para vardır ne de akıbeti belirsiz bir işlem. Bu asılsız iddialar, kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir" diyerek, halkı bilgilendirme ve gerçekleri ortaya koyma kararlılığını yineledi.