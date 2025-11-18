EÜ’deki konferansta Cumhuriyetin evrensel boyutları ve Atatürk’ün devrimleri anlatıldı: ‘Anti emperyalist bir önder’

Etkinlikte Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı ve Ege Üniversitesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, Cumhuriyetin evrensel boyutlarını ve Atatürk’ün devrimlerini anlattı.

Prof. Dr. Kaymakçı, “Batı emperyalizmi tarafından sömürülmüş ya da hâlâ sömürülmekte olan Asya ve Afrika halkları, Atatürk’ün Batı emperyalizmine karşı elde ettiği siyasi ve sosyal zaferlerle kurulan Cumhuriyeti kendilerine örnek almışlardır. Atatürk ve Türk Devrimi’nin evrenselliği, emperyalist güçleri yenerek bağımsız bir devlet kurabilmesi, bu güçleri Türk vatanını paylaşma rekabetine düşürmesi, anti emperyalist bir amaçla kurulan TBMM’nin bu doğrultuda diğer ülkeler ve önderlerle işbirliğine gitmesi gibi etkenlerle pekişmiştir” dedi.

Kaymakçı, “Birinci Doğu Halkları Kurultayı’nda Anadolu’daki savaşın ‘emperyalizme karşı’ olduğunun tescillenmesi, Türk Kurtuluş Savaşı’nın Asya ve Afrika halklarına ‘ulus’ olma bilinci aşılayarak ‘ulusal direniş’ hareketlerini tetiklemesi ve bağımsız, ulusal bir devletin kuruluşunu sağlaması da bu evrenselliğin önemli göstergeleridir. Dahası, Türk Devrimi Kurtuluş Savaşı sonrasında da anti-emperyalist mücadelesini sürdürmeye özen göstermiştir. Atatürk’ün anti emperyalist bir önder olması, Türk Kurtuluş Savaşı’nın anti emperyalist bir nitelik taşıması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş bir devlet olarak mazlum milletlere örnek teşkil eden hümanist yaklaşımı nedeniyle ‘Atatürk ve Türk Devrimi’ evrensel bir nitelik taşımaktadır” ifadelerini kullandı.