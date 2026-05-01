Ev baskınlarıyla '1 Mayıs' gözaltıları: 23 kişiye tutuklama talebi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde ev baskınlarıyla gözaltına alınanlardan 23 kişinin tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiği öğrenildi.
28 - 30 Nisan tarihlerinde yapılan ev baskınlarında 47 kişi gözaltına alındı.
Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), ev baskınlarıyla yapılan "1 Mayıs" gözaltılarında 23 kişinin tutuklama talebiyle sevk edildiğini açıkladı.
23 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ
ÇHD'den yapılan açıklama şöyle:
"28 Nisan sabaha karşı gözaltına alınan 47 kişiden dün Emniyet ifadesi alınan 23 kişi adliyeye sevk edildi. Kalan 24 kişinin emniyet ifadelerinin alınmasına ise Vatan siyasi şubede devam ediliyor. 28 Nisan sabaha karşı gözaltı alınıp bugün adliyeye sevk edilen 23 kişinin tamamı tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi."