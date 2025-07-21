Ev hapsindeki Abdurrahman Tutdere 'nişan yüzüğü' taktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının "irtikap" suçundan yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra "konutunu terk etmeme" adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve Adıyaman Belediye Başkanlığı görevinden geçici olarak uzaklaştırılan Abdurrahman Tutdere'ye Adıyamanlıların destek ve dayanışma ziyaretleri sürüyor.

Tutdere'nin "kapısını çalan" Adıyamanlılar arasında, evlenme hazırlıkları yapan Zeynal Abidin Küçüközer ve Nurcan Tanrıverdi de yer aldı. Küçüközer ve Tanrıverdi, ziyarette nişan yüzüklerini Tutdere’den takmasını istedi.

Tutdere de yüzükleri takarken, “Hayatınızda yeni bir başlangıç yapıyorsunuz. Allah hayırlı uğurlu etsin. Mutlu anınızı gelip bizimle paylaştığınız ve bizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Yolunuz açık olsun. Ve size söz, nikahınızı ben kıyacağım. Mutlu bir yuva kurmanıza hepimiz şahitlik edeceğiz. Allah nazardan korusun, bahtınız açık olsun” dedi.

Küçüközer ve Tanrıverdi ise Tutdere’ye dayanışma dileklerini ileterek, “Burada olduğumuz için mutluyuz. Bu zor günlerde bir nebze de olsa başkanımızı mutlu etmek istedik. Umarız bu zor zamanları kısa sürede atlatırız” diye konuştular.

"KENDİSİNİ TEKRAR GÖREVDE GÖRMEK İSTİYORUZ"

Serpil Karagöz ve Onur Gözübüyük çifti de düğünlerine katılamayan Tutdere’yi konutunda ziyaret etti.

Çift, “Tutdere'yi gördük, daha da mutlu olduk. Başkanımıza yapılan bir haksızlıktır. Düğünümüze gelemedi, biz ona geldik. İnşallah daha iyi olacak, daha güzel günler göreceğiz. Kendisini tekrar görevde görmek istiyoruz” diye konuştu.

Gazi Ozun ve Sakine Yetmen çifti de nikâhlarının ardından Başkan Tutdere’yi evinde ziyaret ederek dayanışma mesajı verdi. Çift, “Başkanımıza yapılan bu haksızlık karşısında kendisiyle dayanışmak adına buradayız” ifadelerini kullandı.